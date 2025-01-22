"Печальный факт": названа сумма, потраченная украинцами за год на азартные игры

Украинцы во время войны тратят огромные деньги на довольно сомнительный тип развлечений.

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Ярослав Железняк / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Сколько украинцы потратили на пополнение игровых счетов

Сколько представители игорного бизнеса уплатили в бюджет

За январь-ноябрь 2024 года украинцы тратили на пополнение игорных счетов в среднем 12,7 млрд гривен каждый месяц. Такие данные приводит в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"В декабре этот показатель достиг уровня в 19,4 млрд грн в месяц..... и это то, что мы только видим легально", - написал государственный деятель. видео дня

Таким образом, всего за 2024 год украинцы потратили на пополнение игровых счетов 159 млрд гривен.

Сам Железняк назвал "печальным фактом" то, что во время войны люди тратят огромные деньги на довольно сомнительный тип развлечений.

Отметим также, что по данным Ярослава Железняка, в 2024-м представители игорного бизнеса уплатили в бюджет 16,9 млрд гривен налогов, тогда как в 2023 году этот показатель составил 10,4 млрд гривен.

Народный депутат заявил об уменьшении налоговой нагрузки на игорный бизнес, если говорить о процентах к пополнениям. Он добавил, что схемы по уклонению остаются, но становятся более сложными.

Повышение налогов в Украине - последние новости по теме

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о существенном повышении налогов для населения и бизнеса. Основными изменениями являются повышение военного сбора до 5% для граждан, 10% от минимальной зарплаты для ФЛП I, II, IV групп, 1% от дохода для ФЛП III группы. Установление налога на сверхприбыль банков до 50%, а налога на прибыль финансовых компаний - 25%.

Также 4 декабря 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №9319, который переносит повышение налогов для ФЛП и юрлиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года. За решение проголосовали 268 депутатов.

Как сообщал Главред, 25 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

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Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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