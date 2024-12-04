Не на 20, и не на 30 гривен: в Украине значительно вырастут цены на сигареты

Ожидается, что к 2028 году минимальная цена пачки превысит 170 грн, не учитывая других факторов, которые могут влиять на стоимость.

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В Украине вырастут цены на сигареты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вкратце:

Депутаты приняли законопроект о повышении акцизного налога на табачные изделия

Уже в 2025 году пачка сигарет вырастет где-то на 40 гривен

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №11090, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок акцизного налога на табачные изделия. В результате, цены на сигареты в Украине существенно вырастут.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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По его словам, уже в 2025 году цена пачки сигарет может вырасти примерно на 40 гривен, а возможно и больше. Акцизы будут привязаны к евро и постепенно будут достигать минимальных требований Европейского Союза.

Повышение акцизов начнется с начала 2025 года. Ожидается, что к 2028 году минимальная цена пачки превысит 170 грн, не учитывая других факторов, которые могут влиять на стоимость.

Законопроект предусматривает постепенное увеличение акцизов до уровня, установленного Директивой Совета ЕС 2011/64/ЕС. К 2028 году акцизные ставки составят:

90 евро за 1000 сигарет;

72 евро за 1000 штук систем нагрева табака (ТВЕН, "айкосы" и т.д.).

Как указывают эксперты Оbozrevatel, сейчас в Украине акциз на сигареты составляет примерно 59 евро за 1000 штук, тогда как средний уровень в ЕС превышает 90 евро, а в отдельных странах достигает 177 евро.

Ожидается, что повышение ставок акциза принесет госбюджету около 20 млрд грн в 2025 году. Кроме того, законопроект предусматривает:

перевод акцизных ставок на табачные изделия в евро;

внедрение европейской практики дифференциации ставок акциза для ТИЭН по сравнению с традиционными сигаретами.

Как сообщил на своей странице в Telegram глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, основной целью подготовки законопроекта является:

Постепенное до 2028 года повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного Директивой Совета 2011/64/ЕС от 21.06.2011 относительно структуры и ставок акцизного сбора на табачные изделия (кодификация), с одновременным эквивалентным повышением таких ставок на табак, промышленные заменители табака и уменьшением их размера для табакосодержащих изделий для электрического нагрева; Определение денежной единицы измерения ставки акцизного налога на табачные изделия в евро во избежание влияния инфляции на повышение ставок акцизного налога; Уточнение отдельных положений администрирования акцизного налога с табачных изделий для полноценного применения норм права.

Рост цен в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в правительстве сделали заявление относительно повышения тарифов на свет, газ и тепло в Украине. Стоит сказать, что программа "Зимняя поддержка" включает стабильные тарифы, а также еще семь дополнительных инициатив.

Кроме этого, в Украине рванули вверх цены на популярный овощ. Теперь, впервые за семь лет, приходится выложить почти 100 гривен за килограмм.

Также зимой резко возрастет цена на еще один важный продукт. Одной из главных причин является рост себестоимости.

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Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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