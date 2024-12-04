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Рада разрешила конфискацию автомобилей: за какие нарушения можно остаться без колес

Даяна Швец
4 декабря 2024, 11:12
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Новые правила станут важным шагом в борьбе с контрабандой и незаконным использованием транспортных средств.
Автомобили, Верховная Рада
ВР одобрила законопроект о конфискации автомобилей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно о законопроекте №10257:

  • Конфискация будет распространяться сразу на три категории автомобилей
  • Существует несогласованность предложенных изменений с действующими статьями Таможенного кодекса
  • Украина продолжает свою борьбу с контрабандой и незаконным использованием транспортных средств

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет конфисковывать автомобили за нарушение таможенных правил. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

3 декабря депутаты поддержали законопроект №10257, разработанный Кабинетом Министров в ноябре 2023 года.

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Отмечается, что документ предлагает внести изменения в Таможенный кодекс Украины, предусматривая дополнительные основания для конфискации транспортных средств, которые использовались для перевозки товаров с нарушениями таможенного законодательства.

Согласно предложенным изменениям, конфискация будет распространяться на следующие категории:

  • автомобили, которые использовались для незаконной перевозки товаров через границу;
  • транспортные средства со скрытыми тайниками для контрабанды;
  • автомобили, перевозящие товары вне таможенных пунктов.

В то же время Главное научно-экспертное управление Верховной Рады обратило внимание на возможные трудности в применении новых норм.

В частности, возникает вопрос, будет ли касаться конфискация транспортных средств, осуществляющих регулярные международные рейсы в соответствии с международными соглашениями.

Кроме этого, экспертов тревожит несогласованность предложенных изменений с действующими статьями Таможенного кодекса. Поэтому законопроект требует доработки ко второму чтению для уточнения спорных моментов и устранения устаревших положений.

Ожидается, что новые правила станут важным шагом в борьбе с контрабандой и незаконным использованием транспортных средств.

Верховная Рада - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 20 ноября ВР приняла закон №11410 о лишении государственных наград Украины. Таким образом предатели Украины потеряют все предусмотренные для них права и льготы.

Также сообщалось, что Рада приняла Бюджет на 2025 год. Проект государственного бюджета на будущий год в целом поддержали 257 депутатов.

Кроме этого, в Раде ответили, будут ли аспиранты иметь отсрочку в 2025 году. Стало известно, что было решено отказаться от дневной контрактной формы, но компенсировали это количеством бюджетных мест для тех, кто действительно хочет учиться.

Что такое Государственная таможенная служба Украины?

Государственная таможенная служба Украины - образованный в 2019 году центральный орган исполнительной власти Украины, который реализует государственную таможенную политику и государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственного таможенного дела. Деятельность службы направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов, пишет Википедия.

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