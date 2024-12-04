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Ирландец в Дубае доигрался: почему ему грозит тюрьма из-за нескольких эмоджи

Даяна Швец
4 декабря 2024, 10:27
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По словам самого Стюарта, он ранее никогда не имел проблем с законом и считает ситуацию несправедливой.
эмоджи, мужчина
Мужчина попал в неприятности из-за эмоджи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ирландца обокрали в Дубае и он прислал обидчику несколько смайлов
  • Теперь ему грозит несколько лет заключения в соответствии со строгими законами

Ирландцу грозит заключение в Дубае из-за обвинения в отправке сообщения с эмодзи, которое считают угрожающим. Об этом сообщает Главред со ссылкой на издание Need To Know.

39-летний Стюарт Куини, который прибыл в ОАЭ в сентябре, сейчас находится у друга под запретом на выезд. Его текстовые сообщения были отправлены еще до путешествия в Эмираты.

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В начале 2022 года Стюарт, ремонтник из ирландской деревни Лара, графство Виклов, сопровождал своего друга в Дубай, чтобы помочь ему адаптироваться на новом месте. Там он познакомился с бельгийцем, который помог его товарищу найти жилье. В течение двух месяцев Квини жил у друга, но впоследствии вернулся домой, оставив в квартире некоторые личные вещи.

По словам организации "Задержанные в Дубае", после их отъезда бельгиец без разрешения проник в квартиру и забрал вещи обоих. Стюарт был расстроен, поскольку среди вещей были подарки от его покойной бабушки, которые имели для него особое значение. Он пытался решить вопрос юридически, но все попытки были проигнорированы.

"Я не возражаю против одежды, это просто вещи моей бабушки и подарок от друга, которые очень важны для меня", - рассказал он основательнице организации Радзи Стирлинг. "Я приехал к нему в июне прошлого года и отправил ему несколько сообщений, в которых в основном говорил, что хочу получить свои вещи обратно, или я пойду в полицию, но снова не получил ответа".

Когда Квини вернулся в Ирландию, он узнал об ухудшении состояния здоровья своей бабушки, которую перевели в дом престарелых из-за деменции.

"Это очень сильно ударило по нему", - добавила Стирлинг, - "Она его лучшая подруга. Он пытался справиться с болью, употребляя алкоголь, что он делает лишь раз или два в год. В нетрезвом состоянии он, видимо, вспомнил о краже, достал свой телефон и отправил бельгийцу несколько смайликов с изображением ниндзя и капли крови".

6 сентября, во время повторного визита в Дубай, его задержала полиция и запретила покидать страну. Как утверждают в "Задержанные в Дубае", суровые местные законы нередко используются для шантажа, открывая дела против жертв с целью вымогательства денег.

"Ему сообщили, что ему грозит несколько лет заключения в соответствии со строгими законами, которые запрещают грубые, оскорбительные или угрожающие текстовые сообщения, даже если они выражены саркастически, в шутку между близкими друзьями или возлюбленными", - поясняется в заявлении "Задержанных в Дубае". "Мама Стюарта связалась с обвинителем, и они оба извинились, но он сказал, что не отзовет дело".

По словам самого Стюарта, он ранее никогда не имел проблем с законом и считает ситуацию несправедливой.

"Это недобросовестно, что такое допускается. Это ставит людей под угрозу ложных обвинений и неправомерного преследования. Законы ОАЭ о киберпреступности очень опасны для туристов. Они нечеткие, субъективные, произвольно применяются, а наказания могут быть суровыми", - подытожил он.

Иногда люди попадают в самые необычные ситуации, которые могут вылезти боком. Например, ранее рассказывалось, за какой поступок женщину из США раскритиковала вся сеть.

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Ирландско-украинские отношения

Согласно данным Википедии, Ирландия признала Украину 31 декабря 1991 года, дипломатические отношения между странами были установлены 1 апреля 1992 года. С 2000 в Украине и в Ирландии функционируют почетные консульства. Ирландия рассматривает Украину как фактор стабильности и безопасности в регионе и Европе в целом и обозначает ее среди других государств, которые сейчас существуют на геополитическом пространстве Восточной Европы.

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