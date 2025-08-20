Вспоминали бы 20 лет: Трамп сделал интересное заявление об отказе от Крыма

Ключевые тезисы:
- Если бы Трамп отказался от Крыма, то это СМИ вспоминали бы еще 20 лет
- Президент США приравнял Крым к Техасу
Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы аннексия Крыма состоялась во время его каденции, то это бы попадало на первые страницы СМИ в течение 20 лет. Об этом пишет Clash Report.
"Если бы я отказался от этой территории, я бы попал на первые страницы всех газет на следующие 20 лет", - подчеркнул он.
По его словам, СМИ даже не вспоминают о том, что Крым был оккупирован во времена президентства в США Барака Обамы.
Что интересно, Трамп также заявил, что Крым по размеру близок к Техасу.
"Он замечательный. Этот огромный участок суши, вытянувшийся прямо в океан, прямо в Черное море, такой красивый. Я имею в виду, он такой красивый", - отметил президент США.
Однако стоит заметить, что Крым имеет площадь примерно 27 000 км квадратных, а Техас - более 695 000 км квадратных. Таким образом американский штат почти в 26 раз больше украинского полуострова и по общей площади больше всей Украины.
Возможно ли военное освобождение Крыма
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан уже говорил, что у страны-агрессора России есть ахиллесовы пятки, и одна из них - Крым.
По его словам, с военной точки зрения, Крым удержать невозможно, если не контролировать материковую территорию. Именно поэтому Россия и удерживает сухопутный коридор.
"Мы можем давить на Крым, и это абсолютно не является проблемой для нас", - подчеркнул он.
Территориальные уступки - что известно
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к обсуждению территориальных вопросов, однако подчеркнул, что делать это нужно непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.
Зеленский также говорил, что во время переговоров в Вашингтоне стороны детально обсуждали карту с отображением контроля над украинскими территориями.
В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что с Зеленским и Европой нужно обсудить возможный обмен территориями с учетом линии боевого соприкосновения.
