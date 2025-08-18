Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

Вопрос территорий будет обсуждаться на трехсторонней встрече, сказал Владимир Зеленский.

https://glavred.info/war/zelenskiy-i-tramp-soglasovali-vopros-okkupirovannyh-territoriy-10690805.html Ссылка скопирована

Зеленский и Трамп обсудят с Европой вопрос территорий / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

Вопросы территорий будут обсуждаться Зеленским, Трампом и Путиным

Трамп и Зеленский обсудят с Европой параметры будущего мирного соглашения

Переговоры по территориям будут вестись учитывая текущую линию фронта

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп достигли прогресса по ряду вопросов относительно завершения российско-украинской войны. Зеленский заявил, что вопрос территорий нужно обсуждать в рамках трехсторонней встречи с Путиным. Трамп заявил, что с Зеленским и Европой нужно обсудить возможный обмен территориями с учетом линии боевого соприкосновения.

После встречи Зеленского и Трампа лидеры сделали ряд заявлений, которые транслировал Fox News. Зеленский назвал разговор "возможно лучшим, за все время", а Трамп увидел перспективы завершения войны в ближайшее время.

видео дня

Переговоры по территориям

Зеленский сказал, что вопросы территорий будут обсуждаться на трехсторонней встречи (на уровне Зеленский, Трамп, Путин, - ред.)

"Все чувствительные вещи, территориальные вопросы и т.д., мы будем обсуждать на уровне лидеров во время трехсторонней встречи", - отметил украинский президент.

"Учитывая, где сейчас линия боевого столкновения"

По словам Трампа, в вопросе гарантий безопасности много на себя возьмет Европа. Украине, США и Европе нужно обсудить вопрос "обмена территорий" с учетом нынешней линии боевого столкновения. Также с европейскими лидерами будут обсуждаться основные параметры будущего мирного соглашения.

"Мы выясним как это сделать, многое на себя возьмет Европа. Нам нужно обсудить возможный обмен территорий, учитывая, где сейчас линия боевого столкновения", - добавил Трамп.

Встреча Зеленского и Трампа – главные новости:

Как сообщал Главред, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп вечером 18 августа провели переговоры в Белом доме. Встреча уже завершилась, начались переговоры с участием Зеленского, Трампа и лидеров Европы.

Соглашения о мире можно достичь без перемирия, предположил Трамп. По его словам, возможен сценарий, при котором будут идти договоренности о соглашении параллельно боевым действиям.

Украина получит "очень хорошие" гарантии безопасности, уверяет Дональд Трамп. Однако он выступил против интеграции Киева в НАТО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред