Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

Что известно:
- В РФ прогремели мощные взрывы
- ВСУ атаковали объекты оккупантов на территории РФ
Украинские военные ударили по НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае. Также были поражены цели на оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Эти объекты были поражены прямо в новогоднюю ночь. После попаданий на территории нефтеперерабатывающего завода "Ильский" начался пожар. Также под удары попали установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан.
Удары по россиянам на оккупированных территориях
Силы обороны ударили по складу хранения дронов в районе Донецка. Также был атакован зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" вблизи населенного пункта Шевченко.
В районе Иловайска после ударов вспыхнул склад горюче-смазочных материалов 51-й армии россияне. Вблизи Авдеевки под удар попал командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии.
"Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва военно-экономического и наступательного потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары в районе НПЗ. Ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".
Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.
Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.
