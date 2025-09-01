РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанции

Кратко:
- В Кропоткине Краснодарского края прозвучали взрывы
- В районе железной дороги вспыхнул пожар
- У части жителей пропал свет
В ночь на 1 сентября в Краснодарском крае России прогремели взрывы.Сначала в Ильском Краснодарского края после атаки БПЛА возник пожар в районе НПЗ, а затем дроны поразили электрическую подстанцию "Кропоткин". У части местных жителей пропал свет.
"В пгт. Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника вспыхнула трава. Пострадавших нет, на местах работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении оперштаба региона.
Отметим, в поселке расположен Ильский НПЗ, который ранее уже неоднократно атаковали украинские дроны.
Как пишет Telegram-канал Astra, после атаки БПЛА в Кропоткине загорелась электроподстанция подстанция 330 кВ "Кропоткин" в районе железной дороги.
Позже в Оперштабе Краснодарского края сообщили, что в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции. По предварительной информации пострадавших нет. Пожар уже потушили.
Смотрите видео - Краснодарский край РФ:
Атаки дронов в РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 19 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгограде. Этот НПЗ уже как минимум дважды попадал под удар дронов.
15 августа, в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку дронов по НПЗ.
В ночь на 14 августа беспилотники атаковали российский город Волгоград. Во время налета на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогремели взрывы. Вспыхнули пожары.
В ночь на 12 августа в российском Ставрополе прогремели взрывы - город атаковали дроны. Местные жители заявили о "прилетах" на заводах "Монокристалл" и "Нептун". На месте падения беспилотников вспыхнули пожары.
Утром 11 августа неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ. Один из "прилетов", вероятно, был по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ).
