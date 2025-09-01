РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанции

Ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин". Часть россиян сидит без света.

Дроны атаковали Краснодарский край

Кратко:

В Кропоткине Краснодарского края прозвучали взрывы

В районе железной дороги вспыхнул пожар

У части жителей пропал свет

В ночь на 1 сентября в Краснодарском крае России прогремели взрывы.Сначала в Ильском Краснодарского края после атаки БПЛА возник пожар в районе НПЗ, а затем дроны поразили электрическую подстанцию "Кропоткин". У части местных жителей пропал свет.

"В пгт. Ильский в двух домах выбило окна, также в одном из них поврежден забор. По третьему адресу от падения частей беспилотника вспыхнула трава. Пострадавших нет, на местах работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении оперштаба региона.

Отметим, в поселке расположен Ильский НПЗ, который ранее уже неоднократно атаковали украинские дроны.

Как пишет Telegram-канал Astra, после атаки БПЛА в Кропоткине загорелась электроподстанция подстанция 330 кВ "Кропоткин" в районе железной дороги.

Позже в Оперштабе Краснодарского края сообщили, что в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции. По предварительной информации пострадавших нет. Пожар уже потушили.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

