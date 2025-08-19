Дроны атаковали НПЗ в Волгограде: вспыхнул пожар

В 2025 году НПЗ в Волгограде уже пережил несколько подобных атак.

В Волгограде пожар на НПЗ / Фото: t.me/astrapress

Кратко:

В России сообщили о ночной атаке дронов

Пожар вспыхнул на НПЗ Лукойл Волгограднефтепереработка

В ночь на 19 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в Волгограде. Этот НПЗ уже как минимум дважды попадал под удар дронов.

Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате падения обломков дронов произошло возгорание на кровле одного из корпусов больницы №16 и на территории НПЗ.

"Врачи сообщают, что пыталась работать служба пожаротушения, а пострадавших нет", - говорится в сообщении.

НПЗ и больница находятся в нескольких километрах друг от друга.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Как писал Главред, в ночь на 13 августа в России дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Волгоградской области и Краснодарском крае. Волгоградский НПЗ атаковали до 20 дронов.

В ночь на 31 января беспилотники также атаковали район НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Российские власти тогда заявили, что падение обломков повлекло за собой пожар.

Местный губернатор Андрей Бочаров заявил, что при падении обломков БПЛА в Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Один пострадавший рабочий завода был госпитализирован.

В 2024 году Лукойл Волгограднефтепереработка был атакован по крайней мере три раза: в феврале, июле и сентябре.

