В РФ прогремелы взрывы: в Волгограде дроны атаковали район НПЗ и нефтебазы

В районе атаки беспилотников расположен НПЗ компании Лукойл Волгограднефтепереработка. Его атакуют уже не в первый раз.

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НПЗ Лукойл Волгограднефтепереработка был атакован дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

В ночь на 31 января неизвестные беспилотники атаковали район НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Российские власти заявили, что падение обломков повлекло за собой пожар.

Местный губернатор Андрей Бочаров заявил, что при падении обломков БПЛА в Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован.

Как пишет ВВС Русская служба, дроны атаковали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы в Волгограде в четвертом часу ночи.

видео дня

Местные жители сообщали о взрывах в южном конце Волгорада в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".

"Ужас, аж квартира вся содрогнулась", — написала одна из пользовательниц, уточнив, что находится в Красноармейском районе.

"Это район, где расположен НПЗ компании Лукойл Волгограднефтепереработка", - уточнило издание.

Тем временем в Сети появились видео со звуком пролета дрона и взрывом, предположительно снятые местным жителем.

Смотрите видео - В российском Волгограде прогремели взрывы:

Скриншот

К слову, Лукойл Волгограднефтепереработка уже не в первый раз попадает под удар дронов. В прошлом году он был атакован по крайней мере три раза: в феврале, июле и сентябре.

НПЗ занимает территорию в несколько квадратных километров и окружен промышленной зоной, в которой находятся большая нефтебаза, Волгорадская теплоэлектростанция и несколько других предприятий.

Тем временем в Минобороны страны-агрессора РФ заявили, что за ночь ПВО перехватила и уничтожила 49 украинских беспилотников: 25 - над Ростовской областью, 8 - над Волгоградской, 6 - над Курской области; 4 - над Ярославской и по 2 - над Белгородской и Воронежской областями, а также Краснодарским краем.

НПЗ в России / Главред

Атака на НПЗ в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 29 января страна-агрессор РФ была атакована дронами. В результате вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. НПЗ в Кстово можно назвать четвертым по величине в России. Он способен перерабатывать от 15 до 17 млн ​​тонн нефти в год.

В ночь на 26 января в Рязани прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате удара на территории НПЗ возник пожар.

В ночь на 24 января 2025 года украинскими беспилотниками был нанесен еще один удар по производственным мощностям "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и по нефтеперекачивающей станции "Рязань".

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