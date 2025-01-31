В РФ прогремелы взрывы: в Волгограде дроны атаковали район НПЗ и нефтебазы

В ночь на 31 января неизвестные беспилотники атаковали район НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Российские власти заявили, что падение обломков повлекло за собой пожар.
Местный губернатор Андрей Бочаров заявил, что при падении обломков БПЛА в Волгоградской области на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован.
Как пишет ВВС Русская служба, дроны атаковали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы в Волгограде в четвертом часу ночи.
Местные жители сообщали о взрывах в южном конце Волгорада в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".
"Ужас, аж квартира вся содрогнулась", — написала одна из пользовательниц, уточнив, что находится в Красноармейском районе.
"Это район, где расположен НПЗ компании Лукойл Волгограднефтепереработка", - уточнило издание.
Тем временем в Сети появились видео со звуком пролета дрона и взрывом, предположительно снятые местным жителем.
Смотрите видео - В российском Волгограде прогремели взрывы:
К слову, Лукойл Волгограднефтепереработка уже не в первый раз попадает под удар дронов. В прошлом году он был атакован по крайней мере три раза: в феврале, июле и сентябре.
НПЗ занимает территорию в несколько квадратных километров и окружен промышленной зоной, в которой находятся большая нефтебаза, Волгорадская теплоэлектростанция и несколько других предприятий.
Тем временем в Минобороны страны-агрессора РФ заявили, что за ночь ПВО перехватила и уничтожила 49 украинских беспилотников: 25 - над Ростовской областью, 8 - над Волгоградской, 6 - над Курской области; 4 - над Ярославской и по 2 - над Белгородской и Воронежской областями, а также Краснодарским краем.
Атака на НПЗ в России - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 29 января страна-агрессор РФ была атакована дронами. В результате вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. НПЗ в Кстово можно назвать четвертым по величине в России. Он способен перерабатывать от 15 до 17 млн тонн нефти в год.
В ночь на 26 января в Рязани прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате удара на территории НПЗ возник пожар.
В ночь на 24 января 2025 года украинскими беспилотниками был нанесен еще один удар по производственным мощностям "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и по нефтеперекачивающей станции "Рязань".
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