"Важен для армии РФ": дроны атаковали четвертый по размеру НПЗ на Нижегородчине

Завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.

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Горит НПЗ в Кстово / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Ночью РФ массированно атаковали дроны

Вспыхнул НПЗ в Кстово

В ночь на 29 января страна-агрессор РФ была атакована дронами. В результате вспыхнул крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области.

Как сообщает российское издание Astra, в городе Кстово Нижегородской области дроны атаковали местную инфраструктуру в виде нефтеперерабатывающего завода. После этого вспыхнул масштабный пожар.

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о падении "обломков".

"В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным, пострадавших нет", — написал он в Telegram.

Позже росСМИ сообщили, что обломки сбитого БПЛА упали на территорию предприятия Кстовской промзоны Нижегородской области.

Отмечается, что в Кстово расположен завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Весной 2024 года оно уже подвергалось атаке беспилотников.

В свою очередь, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко написал в Telegram, что НПЗ в Кстово можно назвать четвертым по величине в России. Он способен перерабатывать от 15 до 17 млн ​​тонн нефти в год.

"Производит бензин, дизель, авиационный керосин, битум. Важен для армии России", - добавил он.

Как пишет Бабель со ссылкой на свои источники в разведке, атаку на нефтебазу Лукойл в городе Кстово осуществили дроны Главного управления разведки Минобороны Украины. Работа была успешной.

"На ней [нефтебазе] посреди ночи прогремели по меньшей мере три взрыва. Источники в разведке утверждают, что были четыре попадания, завод получил существенные повреждения", - говорится в сообщении.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин утверждает, что атаке подверглась АЭС. По его словам, беспилотники также атакуют гражданскую инфраструктуру, один дрон сбит.

"В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение. По предварительной информации один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики", — заявил Анохин.

В Тверской области, по словам местного губернатора, отражена атака 20 БПЛА над Торопецким округом региона. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Тем временем в Минобороны РФ отчитались о том, что в ночь на 29 января силы ПВО и РЭБ сбили или вывели из строя 104 украинских беспилотника над девятью регионами России. Больше всего дронов сбили в Курской и Брянской областях — по 47 и 27 БПЛА соответственно.

"11 БПЛА были сбиты над территорией Смоленской области, 7 — над территорией Брянской области, 3 — над территорией Нижегородской области, 3 — над территорией Калужской области, один — над территорией Ростовской области и один — над территорией Ленинградской области", — говорится в сообщении.

Атаки на НПЗ в России

В ночь на 26 января в Рязани прогремели громкие взрывы. Местные жители сообщили, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате удара на территории НПЗ возник пожар.

В ночь на 24 января 2025 года украинскими беспилотниками был нанесен еще один удар по производственным мощностям "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и по нефтеперекачивающей станции "Рязань".

Как сообщал Главред, вечером 20 января российская нефтебаза в Воронежской области снова подверглась атаке беспилотников.

В ночь на 15 января в российском Волгограде произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит компании "Лукойл".

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