Масштабный пожар в РФ: в Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод

Кратко:
- В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
- Он принадлежит компании "Лукойл"
- Местные жители слышали взрыв
В ночь на 15 января в российском Волгограде произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит компании "Лукойл". Об этом пишет Astra.
Отмечается, что пожар начался около четырех утра по местному времени в Красноармейском районе Волгограда. В сети местные жители сообщали, что слышали взрыв.
Экстренные службы РФ в комментарии российским СМИ подтвердили, что на заводе произошел пожар. Однако, россияне утверждают, что причиной возгорания были внутренние проблемы на предприятии, а не внешнее воздействие.
"На заводе вспыхнула установка №18 и два теплообменника. Сейчас все потушили, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате внештатной ситуации, никак не связанной с любым внешним воздействием", - говорится в сообщении.
Пожар в Волгограде - видео:
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Напомним, как сообщал Главред, 13 января в военном госпитале российского города Тула произошел масштабный пожар. Здание относится к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.
В ночь на 8 января серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ. В районе нефтебазы возник пожар. Местные власти заявили о массированной атаке дронов.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что 6 января в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области поднялся дым. Вероятно, это произошло над военными складами россиян.
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Что известно о компании "Лукойл"?
"Лукойл" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По объемам выручки компания занимает второе место в РФ после Газпрома. Об этом сообщает Википедия.
Основные виды деятельности компании - операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является крупнейшей в мире частной нефтяной компанией по доказанным запасам сырой нефти. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится более 20 % добычи нефти страны.
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