Масштабный пожар в РФ: в Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод

На заводе вспыхнула установка №18 и два теплообменника.

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Пожар в Волгограде / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Он принадлежит компании "Лукойл"

Местные жители слышали взрыв

В ночь на 15 января в российском Волгограде произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит компании "Лукойл". Об этом пишет Astra.

Отмечается, что пожар начался около четырех утра по местному времени в Красноармейском районе Волгограда. В сети местные жители сообщали, что слышали взрыв.

видео дня

Экстренные службы РФ в комментарии российским СМИ подтвердили, что на заводе произошел пожар. Однако, россияне утверждают, что причиной возгорания были внутренние проблемы на предприятии, а не внешнее воздействие.

"На заводе вспыхнула установка №18 и два теплообменника. Сейчас все потушили, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате внештатной ситуации, никак не связанной с любым внешним воздействием", - говорится в сообщении.

Пожар в Волгограде - видео:

НПЗ / Инфографика: Главред

Пожары в России - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 13 января в военном госпитале российского города Тула произошел масштабный пожар. Здание относится к 39-му отдельному медицинскому отряду ВДВ.

В ночь на 8 января серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ. В районе нефтебазы возник пожар. Местные власти заявили о массированной атаке дронов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что 6 января в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области поднялся дым. Вероятно, это произошло над военными складами россиян.

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Что известно о компании "Лукойл"? "Лукойл" - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По объемам выручки компания занимает второе место в РФ после Газпрома. Об этом сообщает Википедия. Основные виды деятельности компании - операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является крупнейшей в мире частной нефтяной компанией по доказанным запасам сырой нефти. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится более 20 % добычи нефти страны.

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