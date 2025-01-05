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Это не юг и не Донбасс: где количество российских атак выросло в 4 раза

Ангелина Подвысоцкая
5 января 2025, 20:33
379
Российские оккупанты постоянно применяют КАБы, "Шахеды" и FPV-дроны, атакуя украинское население.
Это не юг и не Донбасс: где количество российских атак выросло в 4 раза
Обстрелы Сумской области увеличились в 4 раза / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты усилили обстрелы Сумской области. По сравнению с прошлым годом они выросли в 4 раза. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх.

Враг не только увеличил обстрелы, но и начал применять новые средства атаки.

"Откровенно скажу, что мы фиксируем больше обстрелов. В четыре раза больше. Больше применяются FPV-дроны, которых в прошлом году вообще не было, а сегодня это уже более 130. Это КАБы, это "Шахеды", это беспилотники", - сказал Артюх.

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Украинские силы ПВО пытаются сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения от российских атак.

Что происходит на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, как оказалось, окружить Покровск для россиян мало. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что стала известна главная цель Путина на город.

Кроме этого, в ISW раскрыли важные детали относительно того, что РФ разрабатывает новую систему для ведения боевых действий. Она, как отмечается, может обеспечивать командование и управление на передовой.

Также в ISW рассказали тревожный прогноз относительно угрозы для Днепропетровской области. Оккупанты сместили свои цели на Днепропетровскую область, они используют группы пехоты численностью от 2 до 20 солдат.

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Кто такой Владимир Артюх?

Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.

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