Это не юг и не Донбасс: где количество российских атак выросло в 4 раза

Российские оккупанты постоянно применяют КАБы, "Шахеды" и FPV-дроны, атакуя украинское население.

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Обстрелы Сумской области увеличились в 4 раза / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты усилили обстрелы Сумской области. По сравнению с прошлым годом они выросли в 4 раза. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх.

Враг не только увеличил обстрелы, но и начал применять новые средства атаки.

"Откровенно скажу, что мы фиксируем больше обстрелов. В четыре раза больше. Больше применяются FPV-дроны, которых в прошлом году вообще не было, а сегодня это уже более 130. Это КАБы, это "Шахеды", это беспилотники", - сказал Артюх.

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Украинские силы ПВО пытаются сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения от российских атак.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, как оказалось, окружить Покровск для россиян мало. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что стала известна главная цель Путина на город.

Кроме этого, в ISW раскрыли важные детали относительно того, что РФ разрабатывает новую систему для ведения боевых действий. Она, как отмечается, может обеспечивать командование и управление на передовой.

Также в ISW рассказали тревожный прогноз относительно угрозы для Днепропетровской области. Оккупанты сместили свои цели на Днепропетровскую область, они используют группы пехоты численностью от 2 до 20 солдат.

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Кто такой Владимир Артюх? Владимир Николаевич Артюх (8 мая 1958, Благовещенск, Амурская область) - украинский общественно-политический деятель, военнослужащий, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. С 12 апреля 2023 года кандидат военных наук. Председатель Сумской ОГА и является полным кавалером ордена "За заслуги", пишет Википедия.

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