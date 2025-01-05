'Ужасающие потери': в войне уничтожены и ранены до 800 тысяч россиян – Telegraph

Главное:
- С начала войны было убито 57 500 украинцев
- От 150 тысяч до 200 тысяч россиян были уничтожены
Потери Украины в войне достигли 57 500 человек, а еще 250 тысяч получили ранения с начала полномасштабного вторжения РФ.
Данные по состоянию на октябрь 2024 года публикуются в статье, размещенной на сайте британской газеты The Telegraph.
"По американской оценке, сделанной в октябре прошлого года, с начала войны было убито 57 500 украинцев и еще 250 000 получили ранения — ужасающий показатель потерь, который сейчас считается заниженным", - говорится в сообщении.
В то же время, со ссылкой на данные Британской вещательной корпорации (BBC), от 150 тысяч до 200 тысяч россиян были уничтожены и еще до 600 тысяч ранены в ходе войны.
Как сообщал Главред, суммарно в ходе боевых действий Украина и РФ потеряли погибшими и ранеными около одного миллиона военных. При этом количество погибших среди гражданского населения до сих пор неизвестно.
Напомним, ранее Олаф Шольц рассказал о впечатляющих потерях РФ в войне. На войне против Украины, по оценкам властей Германии, погибли или были ранены сотни тысяч российских солдат.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что разница с потерями России "очень большая" (не в "пользу" агрессора). Отвечая на поставленный вопрос о потерях ВСУ телеканалом BBC, президент отметил, что Украина, к сожалению, теряет людей ежедневно.
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Что известно о The Telegraph?
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
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