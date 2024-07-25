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Тысячу и более за день: Шольц рассказал о впечатляющих потерях РФ в войне

Мария Николишин
25 июля 2024, 09:50
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Путин не только убивает мирных жителей Украины, а также отправляет на смерть сотни тысяч российских солдат, говорит Шольц.
Тысячу и более за день: Шольц рассказал о впечатляющих потерях РФ в войне
Шольц рассказал о потерях РФ в войне / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Минобороны РФ

На войне против Украины, по оценкам властей Германии, погибли или были ранены 350 тысяч российских солдат. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает DW.

По его словам, ради захвата дополнительных квадратных метров украинской территории российский диктатор Владимир Путин не только убивает мирных жителей Украины, а также отправляет на смерть сотни тысяч российских солдат.

"По нашим данным - хотя точные цифры неизвестны - 350 тысяч российских солдат либо погибли, либо получили тяжелые ранения. И ежедневно это количество растет на тысячу и более", - сказал канцлер Германии.

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Стоит добавить, что по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 571 тысячи оккупантов.

Что известно о Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

Война в Украине - потери армии РФ

Напомним, внутренняя пропаганда страны-агрессора России начинает терять позиции, потому что все чаще вызывает у российского населения недовольство, вместо восторга. Одной из причин этого является несоответствие информации, которую транслируют в России, с реальным положением. Это касается и уровня потерь.

Как известно, в мае и июне 2024 года среднесуточные потери страны-агрессора России убитыми и ранеными выросли до максимальных за все время полномасштабного вторжения в Украину показателей.

В то же время, согласно оценкам The Economist, армия страны-агрессора РФ потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину от 462 до 728 тысяч военных. Эти подсчеты базируются на утечке данных Министерства обороны США относительно потерь России в войне против Украины.

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