Кремль уже не может скрыть свои потери: россияне раздражены действиями РФ - ГУР

Третий год полномасштабной войны, которую агрессор называет так называемой "СВО", сказывается на настроениях регионов РФ.

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Все больше россиян недовольны войной и понимают, сколько на самом деле РФ теряет / Коллаж: Главред, фото: flickr, ГУР

Внутренняя пропаганда страны-агрессора России начинает терять позиции, потому что все чаще вызывает у российского населения недовольство, вместо восторга. Одной из причин этого является несоответствие информации, транслируемой в России, с реальным положением. Это касается и уровня потерь.

Как сообщают в ГУР, скрывать правдивую статистику Кремлю становится все труднее, а ресурсы на ведение войны в Украине со временем исчерпываются. Об этом свидетельствует и активная подготовка Москвы к рекордному в истории повышению налогов.

"Согласно плану Кремля, под видом "прогрессивной шкалы налога на прибыль физических лиц" поборы в бюджет вырастут для россиян, которые зарабатывают более 2200 долларов в месяц. Ставка налога на прибыль вырастет с 20% до 25%. По оценкам российского режима, так называемая налоговая реформа позволит собрать около 200 миллиардов долларов в период с 2025 по 2031 годы", - говорится в сообщении. видео дня

Неутешительные для режима общественные настроения, которые наблюдают в Кремле, заставляют военно-политическое руководство РФ готовить население к "затягиванию поясов". Потому что народ предпочитает переключить фокус внимания на социально-бытовые проблемы, в то время как Москве нужна зацикленность на военной тематике.

"В целом активизация "социальной" деятельности государства-агрессора свидетельствует о попытке канализировать недовольство и избежать неконтролируемых социальных взрывов на России", - подытожили в ГУР.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Реакция ГУР на события российско-украинской войны

Недавно в ГУР прокомментировали массированный удар РФ, в результате которого российские ракеты ударили по больницам в Киеве. Там отметили, что россияне почувствуют на себе ответ, который обязательно будет.

Накануне разведчики Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с аэроразведчиками 45-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили на два объекта российских захватчиков на оккупированной части Донецкой области.

Ранее стало известно, что по целям российских оккупантов была нанесена серия успешных FPV-ударов украинскими разведчиками. операция была проведена операторами подразделения Главного управления разведки Минобороны "Ghost".

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