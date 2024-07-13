Россия загнана в угол: зачем Кремль угрожает подрывом ГЭС возле Киева

2024-й год – критический для российского ВПК. Россия прибегает к шантажу, поскольку осознает, что оказалась в патовой ситуации.

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Спикер МИД РФ Захарова обвинила Украину в подготовке "провокаций" на Киевской и Каневской ГЭС / Коллаж Главред, фото - УНИАН, скриншот

Страна-агрессор Россия анонсировала удары по водохранилищам вблизи Киева, причем в своей манере попыталась переложить вину на Украину. Главред собрал все, что известно.

Удары по Киевской и Каневской ГЭС - что сказала РФ и реакция Украины

О возможной подготовке "провокации" заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила Украину в якобы подготовке к удару по двум дамбам в Киевской области - Киевской ГАЭС и Каневской ГЭС.

"Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра", - заявила Захарова, отметив, что Киев якобы вновь попытается обвинить в ударах по ГЭС Россию.

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На угрозы отреагировали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины. Там заявили, что этими заявлениями Кремль пытается вызвать панику среди украинцев, рассчитывая, что украинцы потребуют от властей пойти на уступки России.

"Несмотря на то, что заявление Захаровой выглядит как попытка обеспечить россии алиби перед терактом, в России нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева. Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной", - заявили в ЦПД.

Официально опровергли слова Захаровой и в украинском МИДе. ​​

"Если что-то случится с Киевской ГЭС, Каневским водохранилищем или другой инфраструктурой – отвечать за это будет исключительно агрессор РФ", – заявили в ведомстве.

Подрыв Каховской ГЭС - РФ повторяется?

Стоит отметить, что на сайте центра исследования, упомянутого Захаровой, нет. А чуть более года назад, опасаясь контрнаступления ВСУ, Россия уже подорвала Каховскую ГЭС, что стало одной из крупнейших техногенных катастроф Европы. Вследствие подрыва тогда были затоплены около 600 квадратных километров украинской территории.

По данным Минэкологии, в первые дни после прорыва были затоплены и частично уничтожены 63 447 гектаров лесов и полностью затоплен национальный парк "Нижнеднепровский", в котором находились 120 ценных видов флоры и фауны.

Поскольку территория Херсонской области находилась в оккупации, точное количество погибших неизвестно до сих пор, ведь РФ не занималась эвакуацией населения. Как заявлял представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны Украины Владислав Дударь, вследствие подрыва Каховской ГЭС точно известно о 32 погибших и 28 пострадавших, а местонахождение еще 39 человек неизвестно.

Спустя несколько дней после подрыва РФ обвинила Украину. В частности, российский дипломат Александр Шульгин заявил, что Украина якобы вела массированные артиллерийские удары по дамбе в ночь на 6 июня и умышленно подняла уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки.

Удар по дамбам в Киеве и Каневе - что говорят эксперты

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС в соцсетях активно распространялись видео с возможными последствиями аналогичных действий на Киевской ГЭС. В частности, в нем говорилось о четырехметровом потоке воды, который за 25 минут якобы может затопить ряд районов Киева – Оболонь, Подол, Троещину, Русановку, Березняки, Корчеватое, Харьковский массив.

О возможной угрозе еще в 2022 году сообщали и в Минифраструктуры, после того, как Россия впервые с начала полномасштабного вторжения пыталась ракетой повредить дамбу Киевского водохранилища.

"Если дамба будет разрушена, наводнение приведет к катастрофическим жертвам и ущербам – в том числе затопления жилых районов Киева и пригородов. Разрушение Киевской дамбы может привести к разрушению Каневской, Кременчугской и других дамб каскада", - заявляли в министерстве.

Однако в Укргидроэнерго, в чьем подчинении и находятся водохранилища, такой сценарий называли маловероятным.

В частности, там сообщали, что гидротехнические сооружения Киевской ГЭС оснащены контрольно-измерительной аппаратурой в объеме, предусмотренном проектом, состав и количество контролируемых показателей соответствуют действующим нормативным документам. ГТС оснащены автоматизированной системой контроля безопасности гидротехнических сооружений, которая обеспечивает круглосуточный непрерывный контроль основных показателей состояния сооружений. Постоянный эксплуатационный контроль и функционирование автоматизированной системы контроля безопасности сооружений обеспечивает своевременное выявление любых предпосылок изменения состояния сооружений и предотвращения аварийного состояния.

"Относительно возможных сценариев ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется. Поскольку сама станция и плотина спроектированы и построены в 60-х гг. с учетом угроз, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто. В случае повреждения металлических затворов плотины, может происходить постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища, в результате чего произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий в нижнем бьефе гидроузла. Зоны подтопления будут незначительными и известны службам ГСЧС и местным органам власти, поэтому местные жители будут уведомлены раньше времени", – заявляли в пресс-службе Укргидроэнерго.

В то же время, как ранее объяснял "Главреду" президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар, для подрыва дамбы необходимо ее как минимум контролировать.

"Объем взрывчатки в боеголовке ракеты, баллистической или крылатой, составляет примерно полтонны, а Х-22 – 960 кг. Этого недостаточно, чтобы взорвать плотину гидростанции, которая предназначена для выдерживания землетрясений, содержать несколько кубических километров воды и т.д. Если контролировать дамбу, туда можно завезти взрывчатку (что и было сделано в случае Каховской ГЭС), соответствующим образом ее разместить и взорвать", – объяснял Гончар.

Кто такой Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

По мнению военного эксперта, военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Россия прибегает к шантажу, поскольку осознает, что оказалась в патовой ситуации.

"Я уже неоднократно подчеркивал, что 2024-й год – критический для российского ВПК. Склады и центры хранения с российской техникой практически полностью опустошены. Компенсировать потери техники ежемесячно в том объеме, в котором есть потребность, будет скоро нечем. Чрезмерный людской ресурс не дает качественного эффекта. Эффективность наступательных действий, при максимальной интенсификации – низкая. Если сопоставить события в зоне боевых действий и степень активизации российских угроз с намеком на мирные переговоры и прекращение огня, то они напрямую связаны друг с другом. Как и было ранее сказано, крыса, загнанная в угол будет неистово атаковать, и пытаться укусить как можно больнее. В данном случае, в роли крысы выступила Мария Захарова", – отметил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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