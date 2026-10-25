Воск и грязь исчезнут без следа: как легко очистить гранитный памятник

В преддверии Дня всех святых важно не только привести в порядок могилу, но и очистить гранитный памятник от застывшего воска и стойких пятен.

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Как быстро очистить гранитный памятник / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, magnific.com

Вы узнаете:

Как удалить застывший воск с гранитного надгробия перед 1 ноября

Какое домашнее средство поможет очистить памятник от стойких загрязнений

Как приготовить пасту из соды для мытья надгробия

Перед Днём всех святых, который отмечается 1 ноября, люди убирают могилы близких и готовят их к празднику. Одна из самых сложных задач - удаление застывшего воска от свечей. Однако есть простые способы справиться с загрязнениями с помощью домашних средств.

Главред выяснил, как очистить гранитное надгробие от воска и других загрязнений перед 1 ноября.

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Как удалить воск с гранитного памятника

Во время уборки могил перед Днем всех святых на надгробиях часто остаются пятна от свечей. Воск застывает на поверхности, а попытки смыть его водой могут привести к появлению жирной пленки.

Как пишет польское издание SE.pl, сначала нужно осторожно удалить основной слой застывшего воска механическим способом. Важно не царапать камень острыми предметами, чтобы не повредить его поверхность.

После этого можно очистить загрязнённый участок подходящим средством для гранита. Перед использованием любого домашнего раствора стоит проверить его действие на незаметной части памятника.

Как очистить надгробие с помощью пищевой соды

Для удаления грязи, следов листьев и других загрязнений можно приготовить пасту из пищевой соды. Для этого нужно смешать порошок с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая смесь.

Пасту наносят на загрязнённую поверхность и осторожно втирают влажной губкой или мягкой щёткой. После очистки остатки средства удаляют тряпкой, а надгробие промывают водой.

Такой способ может помочь справиться с поверхностными загрязнениями. Однако перед очисткой стоит убедиться, что сода подходит для конкретного типа камня и его обработки.

Чем нельзя чистить гранитное надгробие

Для ухода за памятником важно выбирать средства, которые не повредят камень. Не стоит использовать острые металлические предметы для соскабливания воска, а также агрессивную бытовую химию, не предназначенную для гранита.

Особенно осторожно нужно обращаться с полированными поверхностями. Жесткие щетки и абразивные губки могут оставить царапины и лишить камень блеска.

Если пятна глубоко въелись в поверхность или на надгробии есть следы мха и лишайников, лучше воспользоваться специальными средствами для ухода за натуральным камнем. Это поможет очистить памятник и снизить риск его повреждения.

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Об источнике: SE.pl SE.pl - польский информационно-развлекательный новостной портал, являющийся онлайн-версией газеты Super Express. Сайт входит в медиагруппу ZPR Media и освещает политику, общественные события, бизнес, спорт, развлечения, кулинарию, путешествия и темы стиля жизни.

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