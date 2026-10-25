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РФ готова возобновить переговоры с Украиной и США: в Кремле сделали важное заявление

Дарья Пшеничник
25 октября 2026, 13:28
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Путин считает, что без переговоров со всей Европой договориться о мире не удастся.
Ушаков, Путин
Россия готова возобновить переговоры с Украиной и США / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Кратко:

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  • Россия готова возобновить трехсторонние переговоры после 4 ноября
  • В Кремле называют предстоящую встречу лишь предварительной
  • Ушаков считает, что о мире нужно говорить и с Европой

Россия готова вернуться к трехстороннему формату переговоров с Украиной и США после 4 ноября, однако Кремль сразу же преуменьшает значение нового раунда. Такую позицию озвучил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, слова которого распространили российские пропагандистские СМИ.

В Москве заранее очертили рамки предстоящего контакта и не обещают, что он принесет ощутимый результат.

"Запланированная в ближайшее время встреча Россия - США - Украина будет предварительной. Высоких ожиданий от нее быть не должно", - сказал Ушаков.

По его оценке, до заключения мирного соглашения по Украине сторонам предстоит пройти ещё немалый путь.

Ставка на Европу

Отдельно кремлевский чиновник коснулся роли Вашингтона. Он признал, что американской стороне до сих пор не удалось оказать давление на Киев и склонить его к миру.

В то же время, по мнению Ушакова, обсуждать урегулирование войны придется не только с Украиной и США, но и с Европой, позиция которой может оказаться решающей.

Помощник Путина также упомянул саммит на Аляске, после которого в Москве были определенные расчеты относительно влияния Белого дома.

"И раньше, после Анкориджа, создавалось впечатление, что американская администрация может что-то такое навязать и заставить Киев выполнить. Но пока это как-то не получалось. Потому что недостаточно говорить только с Киевом, нужно говорить со всей Европой, которая полностью поддерживает Киев", - сказал Ушаков.

Три даты, которые определят судьбу Украины

Ближайшие восемь недель станут решающими для Украины. Три события могут определить будущее Украины. Об этом пишут журналисты Джонатан Лемир и Саймон Шустер в статье для американского издания The Atlantic.

Первое событие, которое может повлиять на российско-украинскую войну, - это выборы в США 3 ноября, до которых осталось две недели.

Второе событие - это саммит в середине ноября в Китае, где президент России Владимир Путин хочет встретиться с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы спланировать, как закончить войну, но без участия Украины в переговорах.

Третья важная дата - это саммит "Группы двадцати" на поле для гольфа Трампа в районе Майами, запланированный на середину декабря.

По данным The Atlantic, Дональд Трамп рассматривает эту встречу как возможность достичь договоренности о прекращении войны России против Украины.

Президент Украины уже согласился принять участие в саммите и заявил о готовности встретиться с Путиным ради прекращения войны.

РФ готова возобновить переговоры с Украиной и США: в Кремле сделали важное заявление
Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - новости по теме

Как писал Главред, новый мирный план США по прекращению войны в Украине предусматривает отказ Киева от вступления в НАТО, создание демилитаризованной зоны на Донбассе и ослабление санкций против России. Взамен Украине предлагают инвестиционный пакет и членство в Европейском Союзе, сообщает The Economist.

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал бы мирное соглашение о завершении войны уже сегодня и готов остановить боевые действия по нынешней линии соприкосновения. При этом Киев не согласится признать оккупированные территории российскими.

20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны. Украина и ее партнеры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны.

21 октября специальный посланник США Стив Виткофф прибыл в Россию, чтобы представить Кремлю обновленное предложение о прекращении войны.

Первая техническая встреча в возобновленном трехстороннем формате "Украина - США - Россия" может состояться в первой половине ноября в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Проведение переговоров на уровне лидеров стран станет возможным позднее.

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О личности: Юрий Ушаков

Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика.

В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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