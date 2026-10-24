РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

Мониторы предупреждают об опасности для Киева и области этой ночью.

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РФ готовит мощный удар по Киеву / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Для Киева и области сохраняется повышенная угроза применения баллистики

Опасность применения баллистического оружия сохранится этой ночью

Жителей региона призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги

В ночь на воскресенье, 25 октября, для Киева и Киевской области сохранится повышенная угроза применения баллистического оружия. Об этом предупреждает мониторинговый канал "Розвідка України".

"По имеющейся информации от разведки, враг планирует нанесение комбинированного баллистического удара по Киеву и области на ночь", - говорится в сообщении. видео дня

Жителей Киева и области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и внимательно следить за сообщениями о возможных угрозах.

Инфографика: Главред

Когда РФ может нанести массированный удар по Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия способна наносить комбинированные удары по Украине с минимальным интервалом в три-четыре суток. Это минимальный интервал, а в целом массированные атаки возможны раз в неделю.

Поэтому следующей атаки можно ожидать уже через несколько дней. Впрочем, назвать конкретную дату сложно: она зависит от готовности российских войск, имеющихся запасов вооружения и способности организовать очередной обстрел.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Как писал Главред, с вечера 21 октября российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения.

В Киеве после массированной ночной атаки временно изменили график работы Сирецко-Печерской линии метрополитена. Из-за повреждений инфраструктуры на Южном мосту поезда курсируют только на двух участках "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также усиливаются автобусные маршруты № 22 и № 91.

Известно, что в ночь на 22 октября в результате российской атаки на столицу был уничтожен гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе Киева. Также загорелся еще один торговый центр.

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Об источнике: Telegram-канал "Розвідка України" "Розвідка України" - неофициальный Telegram-канал, который занимается мониторингом воздушного пространства и предупреждением о воздушных угрозах (дроны, ракеты) в Украине. Telegram-канал имеет неофициальный ресурс (не является официальной страницей государственных или военных ведомств). Тематика - публикация оперативной информации о ситуации в небе Украины, движении воздушных целей и угрозах.

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