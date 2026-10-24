Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

Виталий Кирсанов
24 октября 2026, 21:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мониторы предупреждают об опасности для Киева и области этой ночью.
РФ готовит мощный удар по Киеву
РФ готовит мощный удар по Киеву / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Для Киева и области сохраняется повышенная угроза применения баллистики
  • Опасность применения баллистического оружия сохранится этой ночью
  • Жителей региона призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги

В ночь на воскресенье, 25 октября, для Киева и Киевской области сохранится повышенная угроза применения баллистического оружия. Об этом предупреждает мониторинговый канал "Розвідка України".

"По имеющейся информации от разведки, враг планирует нанесение комбинированного баллистического удара по Киеву и области на ночь", - говорится в сообщении.

видео дня

Жителей Киева и области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и внимательно следить за сообщениями о возможных угрозах.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Инфографика: Главред

Когда РФ может нанести массированный удар по Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия способна наносить комбинированные удары по Украине с минимальным интервалом в три-четыре суток. Это минимальный интервал, а в целом массированные атаки возможны раз в неделю.

Поэтому следующей атаки можно ожидать уже через несколько дней. Впрочем, назвать конкретную дату сложно: она зависит от готовности российских войск, имеющихся запасов вооружения и способности организовать очередной обстрел.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Как писал Главред, с вечера 21 октября российские войска нанесли баллистические удары по шести районам столицы. Возникли пожары и разрушения.

В Киеве после массированной ночной атаки временно изменили график работы Сирецко-Печерской линии метрополитена. Из-за повреждений инфраструктуры на Южном мосту поезда курсируют только на двух участках "зеленой" линии. Для перевозки пассажиров также усиливаются автобусные маршруты № 22 и № 91.

Известно, что в ночь на 22 октября в результате российской атаки на столицу был уничтожен гипермаркет "Эпицентр" на Почайной в Оболонском районе Киева. Также загорелся еще один торговый центр.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Telegram-канал "Розвідка України"

"Розвідка України" - неофициальный Telegram-канал, который занимается мониторингом воздушного пространства и предупреждением о воздушных угрозах (дроны, ракеты) в Украине.

Telegram-канал имеет неофициальный ресурс (не является официальной страницей государственных или военных ведомств).

Тематика - публикация оперативной информации о ситуации в небе Украины, движении воздушных целей и угрозах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине баллистические ракеты межконтинентальные баллистические ракеты война России и Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

21:39Война
РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

20:45Украина
Свет будут отключать с самого утра: как будут действовать графики 25 октября

Свет будут отключать с самого утра: как будут действовать графики 25 октября

19:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холода

Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холода

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

Последние новости

22:25

Хит 1991 года признали одной из самых печальных песен в истории

21:39

РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

21:29

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

20:45

РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

20:23

Мудрые как совы: в какие месяцы рождаются самые проницательные люди

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
19:44

Свет будут отключать с самого утра: как будут действовать графики 25 октября

19:34

Китайский гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Обезьянам — удача, Лошадям — перемены

19:22

Экс-невеста Стиви Уандера прожила в его доме 38 лет: теперь певец требует ее выселить

19:14

Россиян отбросили назад: Жорин заявил о срыве планов Кремля в Донецкой области

Реклама
19:11

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

19:10

США торгуют тем, что им не принадлежит: Невзлин о новом "мирном плане"мнение

19:05

Стекло духовки снова будет сиять: хитрый лайфхак с носком

18:31

Дрова хуже греют из-за одной ошибки: где не стоит складывать поленья

18:21

Путин допускал отказ от части оккупированных земель в 2022 году: FT раскрыл детали

18:12

В Киеве раздалась стрельба, есть погибший и раненый - что известно

17:47

Дроны атаковали завод в 2500 км от Украины: вспыхнул масштабный пожар

17:37

Сколько месяцев можно хранить мясо в морозилке: названы точные срокиВидео

17:32

Почему молодежь носит черную резинку на запястье: что говорят в TikTok

17:17

Трамп может пойти на новые уступки Путину по санкциям - Kyiv Independent

17:02

Воск и грязь растворятся за 15 минут: как быстро очистить гранитный памятник

Реклама
16:54

Капуста останется хрустящей всю зиму: когда засаливать и сколько соли добавлять

16:33

"Разблокировать Олешки": Зеленский раскрыл новые подробности перемирия с Россией

16:13

Трамп и Маск не гарантируют поддержку Украине: The Independent назвал способ спасти Киев

15:57

Дизель по 110 грн – не предел: эксперт объяснил, что будет с ценами

15:56

Даже при -30 дома будет тепло: секрет скандинавов, который спасает от холодаВидео

15:55

Россия начала бить по Украине новыми ракетами "Филин" — в чём опасность

15:22

На дисковых телефонах в СССР были не только цифры, но и буквы: зачем они нужныВидео

15:10

Гороскоп на завтра, 25 октября: Девам — прибыль, Козерогам — трудности

15:05

Угроза потери двух городов: полковник указал на критическую проблему

14:58

Таро-прогноз на полнолуние 26 октября: кого ждут деньги и успех, а кого - поворот судьбыВидео

14:42

Гороскоп Таро на неделю с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — амбиции, Ракам — перемены

14:33

Бензин и дизель снова подорожают: что будет с ценами на АЗС с 1 января

14:24

Леггинсы вернулись в моду: с чем их носить осенью 2026Видео

14:14

Зачем натирать мебель грецким орехом: простой домашний лайфхак

14:10

Цены взлетели на 32%: в Украине дорожает один овощ на фоне дефицита

13:42

"Киев — это дома": Подкопаева вернулась в Украину из США

13:31

Урожай малины будет вдвое больше: что нужно сделать с кустами до конца октябряВидео

13:28

Бронь останется не у всех: в Украине готовят изменения правил мобилизации, перечень

13:26

Отца Меган Маркл обвиняют в серьезном преступлении против детей

13:10

Любовь, деньги и крутые повороты: Водолеев ждет судьбоносный ноябрь 2026Видео

Реклама
13:05

"Хвалят учителя": Могилевская показала младшую дочь и похвасталась ее успехом

12:52

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Тельцам - роскошь, Львам - встреча

12:51

Под ударом производство ракет и самолет: ВСУ поразили три важные цели в РФ

12:30

Куда пропала Алена Винницкая: ушла из "ВИА Гры", поссорилась с Меладзе и чем занята сейчасВидео

12:16

Кому Уран готовит большой сюрприз на работе и в здоровье: гороскоп на ноябрь 2026Видео

11:59

Возможен ли дефицит бензина и дизеля в Украине: названы главные риски

11:55

Китайский гороскоп на завтра, 25 октября: Драконам - рост, Тиграм - оптимизм

11:46

Когда переводить часы на зимнее время в 2026 году: украинцев предупредили о нюансе

11:16

Цветные полоски на шинах сбивают водителей с толку: что они означаютВидео

11:09

Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч — Минобороны

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаСтиркаАвтоКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять