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Киеву выдвинули условие перед переговорами Уиткоффа и Путина - Axios

Анна Ярославская
21 октября 2026, 11:18
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Спецпосланник Трампа привез в Россию детальный план завершения войны с учетом идей Киева.
Путин, Уиткофф
Путин и Уиткофф проведут переговоры в Константиновском дворце / Коллаж: Главред, фото:ОП, скриншот

Читайте в материале:

  • Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург
  • Параллельно в РФ находится премьер Китая Ли Цян
  • США требуют от Украины прекратить удары по НПЗ РФ

В среду, 21 октября, спецпосланник США Стив Уиткофф приехал в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он представит Кремлю обновленное предложение о завершении войны. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американского чиновника.

"Американская сторона надеется, что новое предложение откроет путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам", - рассказал источник издания.

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Стороны работали над общим предложением по рамочному соглашению для завершения войны. По словам собеседника, Киев "выдвинул новые идеи и предложения, которые подробно обсудили".

В Вашингтоне заявили о "существенном прогрессе" и высоком уровне согласованности относительно дальнейших шагов. В то же время, Штаты надеются, что Кремль станет более склонным к компромиссам после ряда шагов Белого дома, которые положительно восприняли в Москве. В частности, речь идет о ослаблении санкций по продаже российского дизельного горючего.

В то же время источник сообщил, что во время разговора Кушнер "опять настаивал на требовании Дональда Трампа" о прекращении украинских ударов по российским НПЗ. По словам собеседника, "Джаред был очень прямолинейным" во время разговора.

Уиткофф уже прибыл в Санкт-Петербург

Российское пропагандистское издание ТАСС пишет о том, что самолет ВВС США уже приземлился в аэропорту Пулково.

Переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в Константиновском дворце.

Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург
Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург / скриншот

Как пишет российское издание Агенство, во время визита Уиткофффа в Санкт-Петербурге будет находиться премьер Китая Ли Цян, прибывший для переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Визит Ли Цяна в РФ продлится до 22 октября.

Ранее на этой неделе стало известно, что Владимир Путин предложил во время телефонного разговора с президентом США провести в ноябре трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения завершения войны в Украине. Эту встречу Путин рассматривает как вариант Ялтинской конференции, на которой в 1945 году союзники поделили сферы влияния, писала газета The Wall Street Journal.

Трамп заявил, что готов участвовать в такой встрече, однако предпочёл бы обсуждать на ней не столько войну в Украине, сколько ядерное оружие и разоружение. От такого формата переговоров ранее неоднократно отказывался Китай.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Какие решения за спиной Киева решат исход войны

Ближайшие восемь недель станут решающими для Украины. В этот же период три события могут определить будущее Украины. Об этом пишет журналисты Джонатан Лемир и Саймон Шустер в статье для американского издания The Atlantic.

Первое событие, которое может оказать влияние на российско-украинскую войну, - это выборы в США 3 ноября, до которых осталось две недели.

Второе событие - это саммит в середине ноября в Китае, где президент России Владимир Путин хочет встретиться с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы спланировать, как закончить войну, но без участия Украины в переговорах.

Третья важная дата - это саммит G20 на поле для гольфа Трампа в районе Майами, запланированный на середину декабря.

По данным The Atlantic, Дональд Трамп рассматривает эту встречу как возможность достичь договоренности о прекращении войны России против Украины.

Мирные переговоры - новости

Как писал Главред, 20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны с участием президента Украины Зеленского, спецпосланника президента США Уиткоффа, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, президента Финляндии Александра Стубба, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Украина и её партнёры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны. Уиткофф должен встретиться с российской стороной. Детальнее читайте в материале: Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину.

21 октября специальный посланник США Стив Уиткофф во время переговоров в Санкт-Петербурге предложит российскому диктатору Владимиру Путину прямые переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке добиться прекращения огня, пишет Politico.

Ранее в Кремле неожиданно заявили, что окончательно договориться о завершении войны без участия Украины не получится, даже несмотря на американское посредничество. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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