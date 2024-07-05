'Это не последняя': в ГУР раскрыли новые детали тайной операции 'Рыбалка'

В ГУР раскрыли новые детали повреждения российского ракетного корабля Балтийского флота "Серпухов" неподалеку от Калининграда.

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В ГУР раскрыли новые детали дерзкой операции / Коллаж Главред, фото: Википедия, УНИАН

Главное управление разведки Минобороны Украины планирует серию операций, о которых впоследствии сообщат. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов, комментируя детали пожара на ракетном корабле Балтийского флота РФ "Серпухов".

"Это не последняя операция (операция "Рыбалка" - ред.), в процессе реализации еще ряд таких, и новости точно будут", - сказал Юсов.

Он рассказал о подробностях одной из операций ГУР МОУ под кодовым названием "Рыбалка". По словам Юсова, эта операция продолжалась в течение года, начиная с 2023 года.

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Военнослужащий российской армии украинского происхождения, который выступал против российской войны и хотел уволиться из армии страны-агрессора.

После отказа ему удалось установить связь с украинскими спецслужбами. В результате спецоперации было нанесено повреждение ракетному кораблю "Серпухов" российского Балтийского флота и получены секретные данные о военно-промышленном комплексе РФ.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Пожар на корабле Балтийского флота РФ - удары по российским кораблям

Напомним, как ранее сообщал Главред, 8 апреля в Калининградской области РФ произошел пожар на российском ракетном корабле "Серпухов", приведший к серьезным повреждениям. Об этом сообщали украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что поврежденный на Балтике ракетный корабль РФ "Серпухов" готовили к переброске в Черное море.

Во время спецоперации "Рыбалка" Главному управлению разведки Министерства обороны удалось повредить российский ракетный корабль "Серпухов" и получить секретные данные о Балтийском флоте и военно-промышленном комплексе России. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов на пресс-конференции.

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