УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ планировала перебросить в Черное море МРК "Серпухов": в ГУР раскрыли детали

Алексей Тесля
9 апреля 2024, 16:47
Для военных объектов на территории РФ безопасных мест больше нет, подчеркнул Андрей Юсов.
Корабль Серпухов, пожар
На МРК Серпухов произошел пожар / Коллаж: Главред, фото: ГУР

Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о том, что выведенный из строя на Балтике ракетный корабль РФ "Серпухов" готовили к переброске в Черное море.

Как подчеркнул он в эфире Радио Свобода, это связано с тем, что враг стремится восполнить потери части Черноморского флота.

"Учитывая потери Черноморского флота, такие сценарии компенсации рассматриваются врагом. Но переброска судов достаточно затруднена. Понятно, что Турция не пропускает военные корабли. Другие пути логистические существуют, но они сложны и длинны", - сказал представитель военной разведки.

видео дня

Вместе с тем он пояснил, что в результате пожара МРК "Серпухов" выгорел, однако корабль остается на плаву, однако современное технологическое оборудование выведено из строя, повреждено, и для того, чтобы отремонтировать судно, нужно длительное время.

Юсов также добавил, что для военных объектов на территории РФ безопасных мест больше нет.

Смотрите видео - комментарий Андрея Юсова:

Screenshot
/ Скриншот

Ракетный корабль Серпухов

Российский ракетный корабль Серпухов – малый ракетный корвет проекта 21631 "Буян-М". Это 5-й корабль в этой серии. Россия спустила его на воду в 2015 году. В начале апреля этого года корабль отметил свое девятилетие.

Длина – 74 метра, ширина 11, а высота составляет 6,6 метра. Изначально Серпухов был кораблем Черноморского флота РФ, однако позже его под номером 563 ввели в состав Балтийского флота российских оккупантов.

На корабле Серпухов была пусковая установка на 8 крылатых ракет Оникс. Россияне планировали разместить на нем и ракеты Циркон и Калибр.

Ранее сообщались подробности пожара под Калининградом. Пожар внутри ракетного корабля Серпухов привел к тому, что его средства связи и автоматизации полностью выведены из строя, сказали в военной разведке Украины.

Напомним, Силы обороны Украины затопили треть военных кораблей РФ в Черном море в ходе полномасштабной войны, сказал Дмитрий Плетенчук. По словам представителя ВМС, для ударов по ряду вражеских объектов применялась противокорабельная ракета Нептун.

Под Калининградом запылал русский ракетный корабль "Серпухов", сообщило 8 апреля РБК-Украина со ссылкой на спецслужбы. Согласно данным журналистов, пожар на корабле произошел 7 апреля. Причины возгорания не установлены.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черноморский флот война России и Украины Андрей Юсов
Реклама

Главное за день

"Это больше не фантазия": Боррель сделал неутешительное заявление о большой войне в Европе

"Это больше не фантазия": Боррель сделал неутешительное заявление о большой войне в Европе

18:08 Мир
Удар по ЗАЭС: в ГУР рассказали, откуда запускались дроны для обстрела станции

Удар по ЗАЭС: в ГУР рассказали, откуда запускались дроны для обстрела станции

17:59 Украина
У Зеленского спросили о наступлении России на Харьков: он поделился прогнозом

У Зеленского спросили о наступлении России на Харьков: он поделился прогнозом

17:33 Украина
Все главные новости

Популярное

Украина проиграет : Зеленский предупредил о худшем сценарии окончания войны 28128

"Украина проиграет": Зеленский предупредил о худшем сценарии окончания войны

Пакет на $60 млрд: в Сенате назвали вероятные сроки утверждения помощи Украине 2914

Пакет на $60 млрд: в Сенате назвали вероятные сроки утверждения помощи Украине

«Готовятся к передаче короны»: принц Уильям в трансе 2566

"Готовятся к передаче короны": принц Уильям в трансе

НАТО может ввести войска и закрыть небо над Украиной: неожиданный прогноз Волкера 1958

НАТО может ввести войска и закрыть небо над Украиной: неожиданный прогноз Волкера

Последние новости

18:50

"Над нами смеются": РФ пригласила Украину на "Игры дружбы" - реакция Минспорта

18:21

РФ сосредоточилась на ударах по трем областям, есть "затишье" в массированных атаках

18:08

"Это больше не фантазия": Боррель сделал неутешительное заявление о большой войне в Европе

17:59

Удар по ЗАЭС: в ГУР рассказали, откуда запускались дроны для обстрела станции

17:42

"Был добровольцем": на войне погиб украинский актер Андрей Доманский

Бронь для цирков и штрафы вместо тюрьмы для уклонистов: к чему готовиться после "новой" мобилизацииБронь для цирков и штрафы вместо тюрьмы для уклонистов: к чему готовиться после «новой» мобилизации
17:33

У Зеленского спросили о наступлении России на Харьков: он поделился прогнозомВидео

17:24

Прорвались на бронетехнике: войска РФ зашли в важный город на востоке - Bild

17:08

"Мне очень досадно": Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак

16:52

Украину накроют грозы и упадет температура: стала известна дата похолодания

Реклама
16:52

"Это не моя история": Алина Гросу рассказала, живет ли вместе со вторым мужем

16:51

Пережиток советчины: почему нельзя белить деревья весной - последствия шокируют

16:47

РФ планировала перебросить в Черное море МРК "Серпухов": в ГУР раскрыли деталиВидео

16:36

Как помыть вытяжку на кухне: что сделать, чтобы добиться идеальной чистоты

16:33

Как избавиться от плохого запаха в холодильнике: гениальный лайфхак

16:32

"Врагов победил, россиян обгадил": Максим Галкин удивил смелым поступком

16:25

Что нельзя делать 10 апреля, чтобы не пришлось плакать: приметы

16:00

Как сделать удобрение из картофельных очистков для роз и комнатных цветов

15:40

"Пышка" из "Бриджертонов" удивила откровенной фотосессией для глянца

15:34

Россия ударила по Харькову: есть прилеты по предприятию, горят здания

15:20

Шторм сильно затягивается: в Украине бушует мощная магнитная буря

Реклама
15:18

"Нужны четкие критерии": в Кабмине анонсировали справедливую бронь от мобилизации

15:05

Артем Пивоваров засветил кольцо на безымянном пальце и заговорил о женитьбе

15:04

Кадровые изменения в ВСУ: командующих двух направлений отправили в отставку - СМИ

14:49

Оккупанты расстреляли десятки пленных бойцов ВСУ: в ОГП раскрыли пугающие детали

14:35

Только счастливчик заметит кота за 7 секунд: невероятно запутанная загадка

14:29

Как часто нужно менять тушь для ресниц: женщины поражены ответом

14:26

Филипп Киркоров налетел на Ларису Долину и унизительно обозвал на всю РФ

14:16

Высохла и обвисла: Волочкова напугала своим жутким видом

14:07

Планета бьет рекорды: март стал самым жарким за всю историю наблюдений

13:50

Как правильно хранить суп в холодильнике: что сделать, чтобы блюдо оставалось вкусным

13:45

НАТО может ввести войска и закрыть небо над Украиной: неожиданный прогноз Волкера

13:34

После отречения от фамилии отца: раскрыта тайна личной жизни сына Газманова

13:00

Звезда Голосу країни беременна первенцем

12:42

Правила проживания будут другими: беженцев из Украины в Чехии ждут перемены

12:41

Помощь на $60 млрд: в США назвали сроки голосования пакета для Украины

12:38

"Сила любви": Евгения Власова вышла на связь и поделилась, что с ней происходит

12:26

Военный в СИЗО, а ребенок на том свете: шокирующие подробности убийства на фуникулере

12:24

Танцевал гопак на радостях: украинец нокаутировал русского в финале Кубка мира

12:11

"Изуродовала себя": Маша Распутина опять перекроила лицо и стала похожа на сковороду

11:50

Ракетный корабль РФ выведен из строя: новые детали пожара на МРК "Серпухов"

Реклама
11:45

Хранил запасы и тайно употреблял: вскрылась правда про легендарного Паваротти

11:31

Как почистить серебро содой и фольгой: простой способ поможет владельцу

11:27

"Это страшно": Wellboy впервые прокомментировал слухи о своей наркозависимости

11:19

ВСУ пошли в наступление и отбили позиции под Авдеевкой - ISW

11:14

Когда и как лучше всего пересаживать денежное дерево: секреты опытных цветоводовВидео

10:53

РФ выбрала новые цели, Харьков будет отвлекающим ударом – прогноз летнего штурма

10:45

Китайский гороскоп на завтра 10 апреля: Змеям - трудности, Козлам - обман

10:32

Рики Мартин показал лишнее, увидев горячих танцоров МадонныВидео

09:51

"Готовятся к передаче короны": принц Уильям в трансе

09:47

Терминалы Starlink Илона Маска помогают оккупантам РФ в Украине - расследование WSJ

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять