РФ планировала перебросить в Черное море МРК "Серпухов": в ГУР раскрыли детали

Для военных объектов на территории РФ безопасных мест больше нет, подчеркнул Андрей Юсов.

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На МРК Серпухов произошел пожар / Коллаж: Главред, фото: ГУР

Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о том, что выведенный из строя на Балтике ракетный корабль РФ "Серпухов" готовили к переброске в Черное море.

Как подчеркнул он в эфире Радио Свобода, это связано с тем, что враг стремится восполнить потери части Черноморского флота.

"Учитывая потери Черноморского флота, такие сценарии компенсации рассматриваются врагом. Но переброска судов достаточно затруднена. Понятно, что Турция не пропускает военные корабли. Другие пути логистические существуют, но они сложны и длинны", - сказал представитель военной разведки. видео дня

Вместе с тем он пояснил, что в результате пожара МРК "Серпухов" выгорел, однако корабль остается на плаву, однако современное технологическое оборудование выведено из строя, повреждено, и для того, чтобы отремонтировать судно, нужно длительное время.

Юсов также добавил, что для военных объектов на территории РФ безопасных мест больше нет.

Смотрите видео - комментарий Андрея Юсова:

/ Скриншот

Ракетный корабль Серпухов Российский ракетный корабль Серпухов – малый ракетный корвет проекта 21631 "Буян-М". Это 5-й корабль в этой серии. Россия спустила его на воду в 2015 году. В начале апреля этого года корабль отметил свое девятилетие. Длина – 74 метра, ширина 11, а высота составляет 6,6 метра. Изначально Серпухов был кораблем Черноморского флота РФ, однако позже его под номером 563 ввели в состав Балтийского флота российских оккупантов. На корабле Серпухов была пусковая установка на 8 крылатых ракет Оникс. Россияне планировали разместить на нем и ракеты Циркон и Калибр.

Ранее сообщались подробности пожара под Калининградом. Пожар внутри ракетного корабля Серпухов привел к тому, что его средства связи и автоматизации полностью выведены из строя, сказали в военной разведке Украины.

Напомним, Силы обороны Украины затопили треть военных кораблей РФ в Черном море в ходе полномасштабной войны, сказал Дмитрий Плетенчук. По словам представителя ВМС, для ударов по ряду вражеских объектов применялась противокорабельная ракета Нептун.

Под Калининградом запылал русский ракетный корабль "Серпухов", сообщило 8 апреля РБК-Украина со ссылкой на спецслужбы. Согласно данным журналистов, пожар на корабле произошел 7 апреля. Причины возгорания не установлены.

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