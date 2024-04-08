Под Калининградом запылал русский ракетный корабль "Серпухов" - СМИ

В Калининградской области произошел пожар на российском ракетном корабле "Серпухов". Судно получило серьезные повреждения.

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"Серпухов" - малый ракетный корабль проекта "Буян-М" / коллаж Главред, фото "Википедия" и ua.depositphotos.com

В Калининградской области страны-агрессора РФ произошел пожар на российском ракетном корабле "Серпухов", в результате которого он получил серьезные повреждения. Об этом сообщает портал "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник в спецслужбах.

По его данным, пожар на борту "Серпухова" произошел 7 апреля. Известно, что горел ракетоноситель в военно-морской базе "Балтийск" в Калининградской области страны агрессора РФ. Достоверно неизвестно, что именно стало причиной возгорания

Как сообщает "Википедия", "Серпухов" - малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М". До конца 2016 года был в составе Черноморского флота. С 2017 года был переведен на Балтийский флот.

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Корабль был спущен на воду 3 апреля 2015 года.

Водоизмещение - 949 т, длина - 74,1 м, ширина - 11 м, высота - 6,57 м, осадка - 2,6 м. Экипаж - 32 человека. Максимальная скорость - 25 узлов. Дальность хода - 2500 миль (при скорости хода 12 узлов). Автономность - не менее 10 суток.

Также есть информация, что, согласно бортовому описанию, корабль оборудован установкой вертикального пуска (УВП) 3С14 на 8 крылатых ракет "Оникс", в перспективе 3M22 "Циркон", а также "Калибр", что позволяет наносить удары этими ракетами по наземным целям на расстояние до 1,5 тысячи км (с неядерной боевой частью).

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе. В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по Черноморскому флоту - взрывы в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, успешные атаки Сил обороны Украины на военные объекты во временно оккупированном Севастополе могут создать серьезные проблемы для Черноморского флота РФ. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время телемарафона.

Украинские защитники использовали ракету "Нептун" для атаки на корабль "Константин Ольшанский". Хотя повреждения судна еще уточняются, известно, что оно теперь не может принять участие в боевых действиях.

В ночь на 24 марта Силы обороны Украины осуществили массированный удар по военным целям РФ во временно оккупированном Крыму. По словам эксперта BILD Юлиана Рёпке, этот удар стал крупнейшим с начала российской агрессии против Украины.

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