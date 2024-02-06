'Агрессия вредна для вашего флота': в ВСУ назвали число уничтоженных кораблей РФ

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.
"По данным из открытых источников, по состоянию на начало широкомасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля. Агрессия против Украины вредна для вашего флота", - отметили в сообщении.
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подводную лодку. Это составляет примерно 33% от общего количества боевых кораблей Черноморского флота России.
Удары ВСУ по российскому флоту
Напомним, в ночь на 1 февраля Главное управление разведки провело операцию в оккупированном Крыму, во время которой был уничтожен ракетный катер Черноморского флота РФ под названием "Ивановец". Судно врага получило серьезные повреждения в результате прямых попаданий в корпус и затонуло.
Также 13 апреля на российском крейсере "Москва" Черноморского флота РФ возник пожар, который вызвало успешное попадание украинских ракет "Нептун". В результате полученных повреждений корабль пошел на дно в Черном море.
Как сообщал Главред, 29 октября 2022 года, во время одной из первых атак украинских надводных дронов на Севастополь, ВСУ удалось повредить ракетный крейсер "Адмирал Макаров".
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