Флот РФ уменьшается: эксперт оценил последствия уничтожения катера 'Ивановец'

В России до десятка таких ракетных катеров, из них несколько единиц находится в составе Черноморского флота РФ.

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Потопление катера "Ивановец" является очередным гвоздем в возможности Черноморского флота РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, KCHF.RU

Потопление ракетного катера "Ивановец" является очередным шагом в прекращении незаконных действий Черноморского флота РФ в украинских водах. С каждым подобным ударом вражеский флот становится все менее эффективным. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Сегодня, 1 февраля, имеем праздник, который устроили наши Силы обороны. Операция, которую провело ГУР, была очень показательной и привела к уничтожению ракетного катера "Ивановец". Это был большой ракетный катер или малый корвет проекта 1241, который имеет несколько функций. Он может использоваться в качестве или малого противолодочного корабля, или большого ракетного катера, или пограничного сторожевого корабля", - сказал военный эксперт.

По его словам, уничтожение катера "Ивановец" свидетельствует об ограничении возможностей Черноморского флота РФ действовать в оккупированных акваториях украинских вод. Рябых подчеркнул, что хотя у врага остается еще десяток таких кораблей, с каждым ударом их становится все меньше.

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"У врага до десятка единиц таких кораблей, но они рассредоточены по акваториям разных морей. Несколько единиц находятся в составе Черноморского флота РФ, но с каждым ударом их становится все меньше и меньше", - резюмировал Валерий Рябых.

Уничтожение российского катера "Ивановец"

Напомним, в ночь на 1 февраля ГУР провело операцию в оккупированном Крыму и уничтожило ракетный катер Черноморского флота РФ. Судно врага "Ивановец" получило повреждения в результате прямых попаданий в корпус и затонуло.

Также потерю ракетного катера "Ивановец" подтвердили провоенные российские паблики. Его уничтожили украинскими беспилотниками. По официальным данным, удалось спасти 32 оккупантов, одного госпитализировали с тяжелым ранением, при этом общее количество экипажа "Ивановца" составляло 39 человек.

Как сообщал Главред, в среду, 31 января, Воздушные силы Украины нанесли удар по аэродрому Бельбек в Крыму. Командующий Воздушных сил Николай Олещук опубликовал видео с аэродрома, где видны взрывы и задымление. Он поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".

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