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Бойцы ГУР уничтожили два десантных катера РФ в Крыму вместе с экипажем: что известно

Анна Ярославская
10 ноября 2023, 10:25обновлено 10 ноября, 11:26
На судах находился экипаж и бронированная техника, в частности БТР-82.
Десантные катера проекта 11770 Серна, взрыв
Десантные катера проекта 11770 Серна вероятно пострадали в оккупированном Крыму / Коллаж: Главред, фото: Википедия, depositphotos.com/ua, google.com/maps

В поселке Черноморское во временно оккупированном Крыму были поражены два российских десантных скоростных катера проекта 11770. На судах находился экипаж и бронированная техника, в частности БТР-82.

Операцию провело Главное управление разведки Минобороны.

"В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли черноморского флота России. Речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна"). На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82", - говорится в сообщении ГУР.

видео дня

Потери по личному составу россиян уточняются, рассказал РБК-Украина представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Сообщается, что малый десантный корабль класса "Серна" имеет высокую скорость, вмещает до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

Смотрите видео - В Крыму поражены десантные корабли оккупантов:

Скриншот

Отметим, десантные катера проекта 11770 (класса "Серна") - это серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне.

Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов, что превышает показатели других катеров.

В ГУР сообщили, что малые десантные катера класса "Серна" Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для перебрасывания военной техники и десанта.

"Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "тор-м2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в нашем Черном море", - говорится в сообщении.

Взрывы в Крыму утром 10 ноября

Рано утром 10 ноября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В частности, взрывы были слышны в Феодосии неподалеку от нефтебазы. Громко было и в Черноморском.

В Министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что над Крымом этой ночью якобы уничтожили два беспилотника. Третий БпЛА сбили над территорией Тульской области России.

Справка: Черноморское - приморский поселок городского типа на западном краю Крыма, находится на Тарханкутском полуострове. От Черноморского до Херсонской области (оккупированной части) всего 70 километров через Каркинитский залив.

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ГУР новости Украины новости Крыма взрыв
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