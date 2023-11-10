Бойцы ГУР уничтожили два десантных катера РФ в Крыму вместе с экипажем: что известно

В поселке Черноморское во временно оккупированном Крыму были поражены два российских десантных скоростных катера проекта 11770. На судах находился экипаж и бронированная техника, в частности БТР-82.
Операцию провело Главное управление разведки Минобороны.
"В результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма воинами поражены малые десантные корабли черноморского флота России. Речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна"). На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82", - говорится в сообщении ГУР.
Потери по личному составу россиян уточняются, рассказал РБК-Украина представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Сообщается, что малый десантный корабль класса "Серна" имеет высокую скорость, вмещает до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.
Смотрите видео - В Крыму поражены десантные корабли оккупантов:
Отметим, десантные катера проекта 11770 (класса "Серна") - это серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне.
Катера проекта предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов, что превышает показатели других катеров.
В ГУР сообщили, что малые десантные катера класса "Серна" Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для перебрасывания военной техники и десанта.
"Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "тор-м2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в нашем Черном море", - говорится в сообщении.
Взрывы в Крыму утром 10 ноября
Рано утром 10 ноября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В частности, взрывы были слышны в Феодосии неподалеку от нефтебазы. Громко было и в Черноморском.
В Министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что над Крымом этой ночью якобы уничтожили два беспилотника. Третий БпЛА сбили над территорией Тульской области России.
Справка: Черноморское - приморский поселок городского типа на западном краю Крыма, находится на Тарханкутском полуострове. От Черноморского до Херсонской области (оккупированной части) всего 70 километров через Каркинитский залив.
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