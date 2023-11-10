"Прилет в казарму и минус два катера в море": в Крыму прогремели взрывы

Рано утром 10 ноября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В частности, взрывы были слышны в Феодосии неподалеку от нефтебазы. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер,
Громко было и в Черноморском. По словам местных жителей, было "четыре-пять прилетов, вероятно, по пограничной заставе". Другой местный житель сообщил, что в Черноморском был прилет в казарму, спасатели разбирают завалы.
"В Черноморском прилет в казарму, сообщает наш подписчик. И, возможно, два катера в море минуснули", - отметили на канале.
В Министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что над Крымом этой ночью якобы уничтожили два беспилотника. Третий БпЛА сбили над территорией Тульской области России.
Тем временем "главаадминистрации Черноморского района Крыма" Наталья Писарева попросила в местном чате удалить все сообщения жителей о взрывах.
"Доброе утро. Прошу без видео съемок и фото, а также обсуждения места. Все службы оповещены, занимаются. Администратора чата прошу удалить все сообщения", — написала Писарева.
Взрывы в Крыму
Вечером 9 ноября в оккупированном Крыму прозвучал мощный взрыв. В Сети сообщают о том, что в Севастополе задрожали окна от взрыва. После этого в центральной части города "полетели" машины скорой помощи.
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что оккупанты якобы уничтожили "воздушную цель".
В ночь на 7 ноября в Крыму звучали взрывы. В частности, громко было в Бахчисарайском районе. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работала система ПВО.
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