В Крыму ночью гремели взрывы: оккупанты заявили, что уничтожили 9 дронов

В ночь на 7 ноября в Крыму звучали взрывы. В частности, громко было в Бахчисарайском районе. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе работала система ПВО.
"Подписчики из Бахчисарайского района слышат взрывы, от которых срабатывает сигнализация", - сообщает Telegram-канал Крымский ветер.
Также жители временно оккупированого полуострова пишут, что звуки взрывов слышны в Саках и Сакском районе, Новофедоровке, Севастополе.
Крымчане отмечают, что сначала слышали звук дрона, а потом взрыв.
Так называемый "губернатор" Севастополя отчитался о работе ПВО.
"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над акваторией уже сбито 5 БПЛА. Всё службы работают в штатном режиме", - написал он в Telegram.
В Минобороны России утверждают, что ПВО уничтожило 9 и перехватило 8 дронов над Черным морем и Крымским полуостровом.
Развожаев также заявил со ссылкой на спасателей, что обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.
Удары по оккупированному Россией Крыму
Во временно оккупированном Крыму в субботу, 4 ноября, прогремели взрывы, оккупанты объявляли воздушную тревогу.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук объяснил, что причина взрывов – ракетный удар, который нанесли украинские военные по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи, где стоял один из самых современных кораблей российского Черноморского флота.
Олещук также подтвердил, что украинские воины поразили один из самых современных кораблей Черноморского флота страны-агрессора России – носитель крылатых ракет "Калибр".
Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил новые детали относительно удара по судостроительному заводу в Керчи 4 ноября. Во время атаки был поврежден российский ракетный корабль "Аскольд", который является новым и еще не включенным в состав флота.
Журналисты "Схем" в своем Telegram показали спутниковые фото завода "Залив" после атаки военных ВСУ. На снимках Planet Labs за 5 ноября видно место удара на заводе "Залив" и военное судно, которое имеет повреждения.
В ВСУ подтвердили удар по российскому кораблю "Аскольд" во временно оккупированном городе Керчь в Крыму.
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