Пошел за "Москвой": в ВСУ подтвердили уничтожение новейшего корабля РФ в Керчи

Украинские пилоты нанесли удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате удара был уничтожен один из новейших российских носителей "Калибров".
Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские воины поразили один из самых современных кораблей Черноморского флота страны-агрессора России – носитель крылатых ракет "Калибр".
Об этом Олещук сообщил в Telegram утром в воскресенье, 5 ноября.
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