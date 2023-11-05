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Пошел за "Москвой": в ВСУ подтвердили уничтожение новейшего корабля РФ в Керчи

Алёна Воронина
5 ноября 2023, 08:59
Украинские пилоты нанесли удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате удара был уничтожен один из новейших российских носителей "Калибров".
Российский корабль Аскольд, взрыв
В ВСУ подтвердили уничтожение новейшего корабля РФ в Керчи/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, pixabay.com

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские воины поразили один из самых современных кораблей Черноморского флота страны-агрессора России – носитель крылатых ракет "Калибр".

Об этом Олещук сообщил в Telegram утром в воскресенье, 5 ноября.

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