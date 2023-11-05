ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах – ISW

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться на южном фланге Бахмута Донецкой области.
Такой вывод содержится в анализе ситуации на поле боя, проведенного Институтом изучения войны (ISW).
На основании данных, опубликованных российскими военными пропагандистами аналитики утверждают, что украинские войска продвинулись вдоль линии леса к северу от Клещиевки и закрепляются в этом районе.
В свою очередь оккупационные войска РФ продолжали наступление к северу и югу от Бахмута, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.
Как уточнялось в сводке украинского Генштаба, российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки и предприняли неудачные атаки вблизи Богдановки и Хромового.
Кроме того, пропагандисты РФ также сообщали о том, что войска оккупантов начали наземную атаку в районе Берховского водохранилища, но не продвинулись дальше.
По их данным захватчики РФ действуют на северном фланге Бахмута, и утверждали, что элементы российского отряда спецназа "Викинг" ведут бои на Бахмутском направлении.
Ситуация под Бахмутом
Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись у Бахмута и Работино. Вооруженные силы Украины продвинулись в Донецкой и Запорожской области и продолжают проводить наступательные операции против российских захватчиков.
Напомним, ранее сообщалось о том, что враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском, рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По его словам, войска РФ ежедневно атакуют украинские позиции, пытаются остановить продвижение ВСУ в районе Бахмута, а в атаках задействуют десантников и заключенных.
Как сообщалось ранее, под Бахмутом ситуация остается тяжелой. Российские оккупанты наступают на флангах, тяжелые бои идут южнее города.
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