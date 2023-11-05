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ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах – ISW

Алексей Тесля
5 ноября 2023, 08:48
Российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции под Бахмутом.
ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах – ISW
ВСУ продвигаются под Бахмутом / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться на южном фланге Бахмута Донецкой области.

Такой вывод содержится в анализе ситуации на поле боя, проведенного Институтом изучения войны (ISW).

На основании данных, опубликованных российскими военными пропагандистами аналитики утверждают, что украинские войска продвинулись вдоль линии леса к северу от Клещиевки и закрепляются в этом районе.

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В свою очередь оккупационные войска РФ продолжали наступление к северу и югу от Бахмута, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов.

Как уточнялось в сводке украинского Генштаба, российские войска безуспешно пытались вернуть утраченные позиции вблизи Клещиевки и Андреевки и предприняли неудачные атаки вблизи Богдановки и Хромового.

Кроме того, пропагандисты РФ также сообщали о том, что войска оккупантов начали наземную атаку в районе Берховского водохранилища, но не продвинулись дальше.

По их данным захватчики РФ действуют на северном фланге Бахмута, и утверждали, что элементы российского отряда спецназа "Викинг" ведут бои на Бахмутском направлении.

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Ситуация под Бахмутом / deepstatemap.live

Ситуация под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись у Бахмута и Работино. Вооруженные силы Украины продвинулись в Донецкой и Запорожской области и продолжают проводить наступательные операции против российских захватчиков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском, рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По его словам, войска РФ ежедневно атакуют украинские позиции, пытаются остановить продвижение ВСУ в районе Бахмута, а в атаках задействуют десантников и заключенных.

Как сообщалось ранее, под Бахмутом ситуация остается тяжелой. Российские оккупанты наступают на флангах, тяжелые бои идут южнее города.

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ВСУ Бахмут война России и Украины Институт изучения войны
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