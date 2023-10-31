ВСУ продвинулись у Бахмута и Работино: в ISW раскрыли подробности

Силы обороны Украины в ходе боев с оккупантами агрессора России достигли продвижения под Бахмутом и незначительно продвинулись западнее Работино. Украинские войска продолжают свои наступательные операции на обоих направлениях. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что ВСУ удалось продвинуться северо-восточнее населенного пункта Курдюмовка в 10 километрах от Бахмута. Также войска достигли продвижения западнее Работино Запорожской области.
Как утверждают аналитики, 30 октября российские оккупанты продолжали свои наземные атаки в районе Бахмута, но никакого заявления или подтверждения относительно их продвижения не было.
Кроме того, ссылаясь на Генштаб ВСУ, они акцентировали внимание на том, что украинская армия продолжает свои наступательные действия в районе Бахмута и на Мелитопольском направлении.
Ситуация под Бахмутом и Авдеевкой
Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников заявил, что под Бахмутом ситуация остается тяжелой. Российские оккупанты наступают на флангах, тяжелые бои идут южнее города.
Враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском, рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По его словам, войска РФ ежедневно атакуют украинские позиции, пытаются остановить продвижение ВСУ в районе Бахмута, а в атаках задействуют десантников и заключенных.
Россия стянула под Авдеевку 40 тысяч войск и 300 танков, но ВСУ не оставят город, сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Как заявил представитель украинской армии, количество атак в районе Авдеевки стало меньше, чем под Марьинкой Донецкой области.
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