ВСУ продвинулись у Бахмута и Работино: в ISW раскрыли подробности

Вооруженные силы Украины продвинулись в Донецкой и Запорожской области и продолжают проводить наступательные операции против российских захватчиков.

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Армия Украины продвинулась северо-восточнее Курдюмовки - ISW / Коллаж: Главред, фото: DeepState, 93-я ОМБр Холодный Яр

Силы обороны Украины в ходе боев с оккупантами агрессора России достигли продвижения под Бахмутом и незначительно продвинулись западнее Работино. Украинские войска продолжают свои наступательные операции на обоих направлениях. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что ВСУ удалось продвинуться северо-восточнее населенного пункта Курдюмовка в 10 километрах от Бахмута. Также войска достигли продвижения западнее Работино Запорожской области.

Как утверждают аналитики, 30 октября российские оккупанты продолжали свои наземные атаки в районе Бахмута, но никакого заявления или подтверждения относительно их продвижения не было.

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Кроме того, ссылаясь на Генштаб ВСУ, они акцентировали внимание на том, что украинская армия продолжает свои наступательные действия в районе Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Ситуация под Бахмутом и Авдеевкой

Пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников заявил, что под Бахмутом ситуация остается тяжелой. Российские оккупанты наступают на флангах, тяжелые бои идут южнее города.

Враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском, рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По его словам, войска РФ ежедневно атакуют украинские позиции, пытаются остановить продвижение ВСУ в районе Бахмута, а в атаках задействуют десантников и заключенных.

Россия стянула под Авдеевку 40 тысяч войск и 300 танков, но ВСУ не оставят город, сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Как заявил представитель украинской армии, количество атак в районе Авдеевки стало меньше, чем под Марьинкой Донецкой области.

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