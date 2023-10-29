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Оккупанты наступают на флангах: ВСУ - о сложной ситуации под Бахмутом

Ангелина Подвысоцкая
29 октября 2023, 21:32
Самые тяжелые бои продолжаются на южном фланге под Бахмутом.
ВСУ
Российские оккупанты пытаются наступать на флангах под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Российские оккупанты пытаются захватить Донецкую область. Они бросают свои сили на штурм украинских позиций и наступают на флангах возле Бахмута. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников.

Самые тяжелые бои продолжаются на южном направлении. Там ВСУ имеют успехи.

"Там мы наблюдаем постоянные контратаки врага, Клищиевка и Андреевка. Конечно, удачных попыток у него нет. Несмотря на бешеные потери, оккупанты пытаются нам нанести хоть какой-то удар", — сказал Калашников.

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В то же время российские оккупанты пытаются атаковать и на северном фланге. Враг направление свои усилия в направлении Хромово, Богдановки, Орехово-Василовки.

У оккупантов на Бахмутском направлении огромные потери.

"Точно, конечно, никто не подсчитает. Потери могут колебаться от роты до двух рот, смотря какой день. Это не только погибшие, это и раненые, и дезертиры. Иногда были такие случаи, что у них потери доходили до 400 бойцов в сутки", – говорит Калашников.

Ситуация под Бахмутом

Недавно экс-командир "Азова" Максим Жорин рассказал о ситуации в районе Бахмута и о колоссальных потерях врага на этом направлении. Россия стирает свои подразделения на Бахмутском направлении, однако ей не удается добиться успеха. Силы обороны Украины продолжают бои на юге от Бахмута.

Позже спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук рассказал о том, как ВСУ продвинулись вперед и "покрошили" оккупантов. Российские захватчики предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение.

В Генштабе рассказали о том, что ВСУ продвигаются под Бахмутом. Армия Украины штурмует позиции российских оккупантов на Бахмутском направлении южнее Бахмута и закрепляется на новых позициях.

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