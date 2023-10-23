Потери колоссальные: экс-командир "Азова" рассказал о ситуации в районе Бахмута

Россия стирает свои подразделения на Бахмутском направлении, однако ей не удается добиться успеха. Силы обороны Украины продолжают бои на юге от Бахмута.

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Экс-командир "Азова" рассказал о ситуации в районе Бахмута / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Генштаб ВСУ

Бои на Бахмутском направлении продолжаются день и ночь. Оккупанты постоянно получают провизию и подкрепление для возобновления наступления. Об этом заявил экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в эфире телемарафона.

"Несмотря на то, что в недавних боях враг понес очень существенные потери, тем не менее по состоянию на сегодняшний день есть попытки врага хоть и локально, но атаковать. Связано это с тем, что им постоянно подвозят подкрепления. В первую очередь, в виде личного состава и техники. Успеха у них нет. Но несмотря на свои потери, попытки атак на наши позиции тоже есть", – говорит Жорин.

По словам военного, российская сторона "перемалывает" некоторые военные подразделения и заменяет их другими. Для них эта практика является полностью нормальной. По словам военного, потери, которые РФ понесет, не является решающим фактором в измерении войны.

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"Непосредственно напротив нас сейчас наиболее эффективны подразделения десантников, которых сюда перебросили. Именно они пытаются атаковать. Речь идет о юге от Бахмута, где враг понес существенные потери и потерял стратегические точки", - добавил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

Наступление на Бахмут

Напомним, как ранее сообщал Главред , оккупационные войска России продолжают активные контратаки на флангах города Бахмут, пытаясь улучшить свое тактическое положение. Об этом рассказал начальник прессслужбы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников.

В то же время, по словам руководителя прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, на Бахмутском направлении российские оккупанты сейчас укрепляют свои позиции и находятся в обороне. Поэтому инициатива действительно принадлежит украинским военным. В это же время Силам обороны Украины удалось продвинуться на 100-300 метров в нескольких направлениях.

Также на одном из флангов Бахмутского направления украинские пограничники уничтожили группу российских штурмовиков. Об успешных действиях защитников Украины говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

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