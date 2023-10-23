РФ перебрасывает под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери - ISW

Оккупанты сталкиваются с такими же проблемами, которые были у ВСУ в первые недели украинского контрнаступления в июне 2023 года.

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22 октября на Авдеевском направлении не произошло значительных изменений / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Страна-агрессор РФ перебрасывает дополнительные силы на Авдеевское направление, несмотря на постоянные проблемы с фронтальными механизированными атаками и неудачу новой попытки наступления 19-20 октября. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Несколько российских "военкоров" утверждают, что 22 октября на Авдеевском направлении не произошло значительных изменений.

Вероятно, российские войска снова взяли паузу после неудачного большого наступления, которое привело к значительным потерям.

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Российский "военкор" утверждает, что украинские силы "неожиданно" контратаковали в направлении Песков (8 км к юго-западу от Донецка) и вытеснили российские войска с позиций в этом районе.

Другой "военкор" говорит, что заявления о продвижении украинских войск в районе Песков и Опытного (4 км к югу от Авдеевки) не соответствуют действительности.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, указывают на то, что российские войска недавно совершили незначительное продвижение на юго-восток от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Российский "военкор" утверждает, что захватчики не полностью захватили территорию Авдеевского террикона, и что эта территория в настоящее время является "серой зоной".

Связанный с Кремлем "военкор" заявил о трудностях, которые могут привести к "позиционному тупику" для российских наступательных операций на Авдеевском направлении. Он утверждал, что трудно вести маневренную войну на статической линии фронта с большим количеством личного состава и укрепленных районов с обеих сторон.

Россиянин отметил, что украинские беспилотники и другое высокоточное оружие делают вражескую бронетехнику все более уязвимой и затрудняют наземные атаки.

Также, по его словам, российские войска сталкиваются с трудностями в преодолении украинских минных полей под Авдеевкой и не могут полностью уничтожить украинскую логистику, что позволяет украинскому командованию быстро перебрасывать личный состав на критические участки.

Кроме того, российские источники ранее утверждали, что украинские оборонительные укрепления представляют значительную проблему для российского продвижения вокруг Авдеевки.

Эксперты отмечают: эти проблемы очень похожи на те, с которыми столкнулись украинские силы на юге Украины в первые недели украинского контрнаступления в июне 2023 года. Однако, пока неизвестно, есть ли у российских войск возможности и гибкость для определенной адаптации, как это сделали украинские войска после первых неудач в июне 2023 года.

Данные украинских источников также свидетельствуют о том, что российские войска продолжают перебрасывать личный состав на Авдеевское направление для поддержки наступательных действий, несмотря на значительные потери, говорится в отчете ISW.

Бои за Авдеевку

Оборона Авдеевки важна с точки зрения блокирования попыток РФ выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Сейчас "за контроль над Авдеевкой" происходит очередное обострение, но оккупанты не впервые пытаются взять силой этот населенный пункт.

Российские оккупанты 19-20 октября провели еще один штурм Авдеевки Донецкой области, однако вражеские войска не добились серьезных успехов. Темпы наступательных действий войск РФ снизились. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

Спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Антон Коцуконь рассказал, что вблизи Авдеевки Донецкой области оккупанты начали использовать тактику "кротов" - хотят подобраться незаметно к позициям ВСУ.

"Копают тоннели ближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, а во-вторых, чтобы где-то вынырнуть поближе к нашим позициям неожиданно", - отметил спикер.

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