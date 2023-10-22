Войска РФ провели еще один штурм Авдеевки: в ISW рассказали детали

Оккупационные войска агрессора России снизили темп наступательных действий на Авдеевку Донецкой области, считают в Институте изучения войны.

https://glavred.info/world/voyska-rf-proveli-eshche-odin-shturm-avdeevki-v-isw-rasskazali-detali-10510255.html Ссылка скопирована

Войска РФ атаковали Авдеевку 19-20 октября, но не добились значительного продвижения - аналитики / Коллаж: Главред, фото: Facebook П. Жебривский, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупанты 19-20 октября провели еще один штурм Авдеевки Донецкой области, однако вражеские войска не добились серьезных успехов. Темпы наступательных действий войск РФ снизились. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что ВСУ отразили очередной штурм российских оккупантов в течение последних дней. Россияне понесли значительные потери.

Как указали аналитики, оккупанты, не достигли серьезных успехов и снизили темпы наступательных действий относительно Авдеевки.

видео дня

"Украинские и российские источники указали, что российские войска совершили еще одно наступление на Авдеевку между 19 и 20 октября, а геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, подтверждают, что российские силы добились незначительных успехов к северо-западу от Авдеевки в районе породного отвала", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация в Авдеевке

Оккупанты перегруппировались и снова пошли в наступление на Авдеевку, отметили аналитики Института изучения войны в своей сводке от 20 октября. Они подчеркнули, что российские захватчики добились незначительного продвижения в районе города.

Под Авдеевкой войска РФ роют тоннели, чтобы подобраться к ВСУ, сообщил спикер 110-й Отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Антон Коцуконь. По его словам, враг пытается применить маневр с целью атаки украинских войск в неожиданных местах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, зачем Путин пытается взять Авдеевку. Как утверждает чиновник, Кремль пытается показать свои военные возможности, чтобы продвинуть свой так называемый мирный план и шантажировать мировое сообщество.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.