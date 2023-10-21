Оккупанты перегруппировались и снова пошли в наступление на Авдеевку – ISW

Либо РФ считает, что реально может взять Авдеевку, либо российское военное командование плохо расставляет приоритеты, считают аналитики.

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Оккупанты снова наступают на Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: t.me/avdiyivka, скриншот из видео

Российские оккупанты 20 октября возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 октября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).

Российские военные блогеры и украинский военный обозреватель утверждали, что российские войска захватили украинский опорный пункт возле террикона к северо-востоку от Авдеевки, продвинулись к железнодорожной станции к северу от Авдеевки и продвинулись возле ресторана "Царская охота" к югу от города.

видео дня

Другой известный российский военный блогер утверждал, что российские войска безуспешно атаковали возле Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, вблизи Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и вблизи Новокалиново (11 км к северо-западу от Авдеевки).

Военные блогеры утверждали, что российские войска якобы продвинулись до одного километра на линии Степное-Бердичи (8-10 км к северо-западу от Авдеевки) 19 октября, а 20 октября продолжаются бои под Бердичами.

Карта Интститута изучения войны / understandingwar.org

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Авдеевки, Новокалиново, Степного, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки) и Северного.

Украинские военные, которые действуют в районе Авдеевки, сообщили 20 октября, что за последние четыре дня украинские силы уничтожили 200 единиц российской бронетехники.

По мнению военных экспертов ISW, первая российская наступательная операция в районе Авдеевки 10 октября привела к значительным потерям российской техники.

"Тот факт, что российские войска перегруппировались и снова начали наступление, свидетельствует о том, что либо российские силы считают, что они реально могут взять Авдеевку, либо о том, что российское военное командование плохо расставляет приоритеты наступательных операций и не учитывает значительные потери техники и личного состава", - пишут аналитики.

Бои возле Авдеевки

18 октября глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские оккупанты устроили самое масштабное с 2014 года наступление на Авдеевку. Хотя на данный момент в городе относительно тихо, ожидается новое обострение.

19 октября начальник Барабаш сообщил, что российские оккупанты возобновили попытки окружить город Авдеевка в Донецкой области. Захватчики увеличили количество обстрелов по городу и общинам рядом.

Эксперт, полковник Петр Черник рассказал, что Вооруженным силам Украины крайне важно в стратегическом плане удерживать Авдеевку. Это город важной значимости для Украины.

"Авдеевка является воротами выхода оккупантов на всю Донетчину. Думаю, что Путин отдал соответствующий приказ. Ему нужны успехи любой ценой, учитывая предстоящие президентские выборы. Поэтому нам крайне важно в стратегическом плане удерживать Авдеевку", - отметил Черник.

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