Оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке: что происходит в городе

Захватчики бьют по школам и позициям ВСУ. Также они бьют из артиллерии и авиации не только по городу, но и по общинам рядом.

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Оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты возобновили попытки окружить город Авдеевка в Донецкой области. Захватчики увеличили количество обстрелов по городу и общинам рядом.

Враг наносит удары по школам и позициям украинских военных. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Он отметил, что утром в четверг, 19 октября, уже произошли два массированных обстрела города.

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"Утром оккупанты завелись: уже есть два массированных обстрела по старой и центральной части города. Пока информация о пострадавших и погибших не поступала. По линии фронта обстрелы продолжались всю ночь", – отметил Барабаш.

По его словам, стрелковые бои слышны круглосуточно. Оккупанты бьют из всего, что у них есть. Условное затишье, которое наблюдаться в течение нескольких дней, завершилось. Сейчас увеличилось количество ракетных ударов и авиационных налетов.

Ситуация в Авдеевке

18 октября глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что ВСУ отбили самую большую атаку РФ в районе Авдеевки, но это еще не конец. Он отмечал, что оккупанты устроили самое масштабное с 2014 года наступление на Авдеевку. Хотя в настоящее время в городе относительно тихо, ожидается новое обострение.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко раскрыл новые планы оккупантов о том, как они хотят использовать Авдеевку, если им удастся ее захватить. По его словам, захватчики всё равно не могли бы продвигать дальше, но активно использовали бы эту ситуацию и подавали бы ее как слабость украинских войск и большую победу российских.

Напомним, под Авдеевкой оккупанты эпично проиграли бой ВСУ. Наступление российских войск на северном фасе Авдеевского выступа закончилось для врага разбитой техникой и двухсотыми, количество которых измеряется сотнями. Как проанализировали спутниковые снимки поля боя OSINT-аналитики сообщества DeepState, на указанном участке ВС РФ потеряли всего 63 единицы военной техники.

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