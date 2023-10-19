Его сестру убила ракета РФ в Виннице: на фронте погиб 24-летний защитник "Мирча"

Михаил Мовчан погиб при выполнении боевого задания в Работино. Вместе с побратимами он шел менять воинов на другой позиции. Оккупанты заметили их из дрона.

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Михаил Мовчан очень мечтал о свадьбе, но семейное счастье длилось всего четыре месяца / Коллаж: Главред, фото: ТСН

В начале августа в селе Работино Запорожской области погиб 24-летний боец бригады "Красная калина" Нацгвардии Михаил "Мирча" Мовчан. С самого начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ он рвался на фронт, но последней каплей для него стала потеря сестры, которую убила российская ракета во время удара по Виннице в июле 2022 года.

Михаил Мовчан был родом из села Жигаловка Хмельникского района Винницкой области. Окончил теплоэнергетическое отделение Винницкого профессионального колледжа, потом ненадолго ездил за границу на заработки. С возвращением домой пошел на срочную службу, а уже в 2019-м подписал контракт с Национальной гвардией Украины. Молодой человек участвовал в Операции Объединенных Сил, в армии был пулеметчиком, еще там получил позывной "Мирча", пишет ТСН.

Михаил Мовчан с женой Алиной / Фото: ТСН

У защитника Украины осталась жена Алина. Парень очень мечтал о свадьбе с ней, но семейное счастье длилось недолго - всего четыре месяца.

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Алина и Михаил знали друг друга давно. Девушка дружила с его старшей сестрой Ольгой. В 2021 году пара встретилась на дне рождения и с тех пор не разлучалась. После ООС влюбленные решили жить вместе.

24 февраля 2022 года с началом полномасштабного российского вторжения Михаил отправился в воинскую часть. Через три недели его отпустили домой, но он постоянно говорил, что хочет на фронт. Сдерживало военного только то, что вся семья была рядом.

"Во время ракетных обстрелов 14 июля 2022 года у нас на площади Победы работала его двоюродная сестра в клинике "Нейромед", где и погибла. Сгорела заживо. 24 года, Екатерина Гула. Был ужасный день. Его не отпускали, а мы все ее искали", – рассказала Алина.

Через несколько дней Михаил перевелся в воинскую часть 3028. После обучения нацгвардейцев перебросили в село Спорное на Донецком направлении. На "нуле" они провели более трех месяцев.

В январе 2023 года воин приехал на реабилитацию, рассказывал девушке, что "везунчик": однажды его каску пробила пуля, а он остался невредимым. После отпуска Михаил служил на Киевщине, а потом снова ненадолго приехал домой, чтобы сделать предложение любимой девушке. Влюбленные поженились в зеркальную дату 23.03.2023, а 25 марта ее муж-военный вернулся на службу.

Михаил и Алина поженились 23 марта 2023 / Фото: ТСН

Михаил Мовчан с женой Алиной / Фото: ТСН

В мае подразделение Михаила перебросили на Запорожское направление. Тогда его 8-й отдельный полк спецназначения "Ягуар" переименовали в 14-ю штурмовую бригаду "Червона калина". Воин снова находился на передовой. В последний раз Алина с мужем разговаривала 3 августа.

"Вечером он звонит и говорит: "Включи видео". Смотрю, а он такой замученный, такой запухший. Спрашиваю: "Миша, ты устал?". Он: "Да, очень хочу покупаться, так жарко. Понял, что зимой лучше воевать, чем летом". И говорит снова: "Я у тебя такой везучий, возле меня упало два снаряда и ни один не разорвался, и обломки возле головы пролетели", – вспоминает Алина.

По ее словам, она как будто чувствовала, что с Михаилом что-то случится. Потом долго не могла заснуть и писала сообщения.

"Проснулась ночью от того, что мне звонит его сестра. Она плачет, не могу понять, что говорит. А мысленно только: "Боже, Оля, скажи только, что Миша "300", но не "200". И она мне просто говорит: "Алина, наш Миша 200-й". В этот момент у меня просто, как говорится, жизнь остановилась. Я ему тогда пишу смс-ки. Верю, что он прочтет или напишет и скажет, что нет, это не я", – рассказывает Алина.

Михаил Мовчан погиб во время выполнения боевого задания в Работино. Вместе с тремя побратимами он шел менять воинов на другой позиции. Оккупанты заметили их из дрона. Из-за прямого попадания снаряда один защитник погиб, трое - получили ранения.

9 августа Михаила "Мирчу" Мовчана похоронили в родном селе - там же, где и его сестру, которую убила российская ракета. У Михаила остались мама, жена и две сестры.

Михаил очень мечтал о красивой свадьбе / Фото: ТСН

По словам Алины, Михаил очень любил свою семью. Мечтал увидеть Карпаты и море, сдать на права и купить автомобиль.

"Он еще очень мечтал о свадьбе. Чтобы меня собрали, я была в пышном белом платье, он – в хорошем костюме. И меня показали ему в конце, как в фильмах. На видео все снять, чтобы потом через годы мы это все смотрели и улыбались (…)Такие у нас были планы, которым, к сожалению, не суждено было сбыться", – рассказала Алина.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб 47-летний стрелок-санитар механизированного отделения Алексей Белобородов (позывной "Дед") из Харьковской области. Свой последний бой защитник Украины принял на Запорожском направлении. Дома его не дождались жена, дети и пятеро внуков.

Напомним, украинский музыкант, активист, сержант взвода 47-ой отдельной механизированной бригады "Магура" (штурмовой полк) Андрей Чепиль (позывной "Крис") героически погиб во время боевого задания недалеко от села Работино, Запорожской области. Вместе с ним во время штурма вражеской позиции погибло трое его побратимов.

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