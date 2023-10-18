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Дома его ждали жена, дети и пятеро внуков: на фронте погиб 47-летний воин ВСУ

Анна Ярославская
18 октября 2023, 08:10 обновлено 18 октября, 08:15
Защитник Украины Алексей Белобородов перенес контузии и операцию, но все равно вернулся в строй, чтобы защищать родную землю.
Алексей Белобородов
Алексей Белобородов погиб 12 октября в боях возле села Работино / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/vodolaga.sel.rada

В боях с российскими оккупантами погиб 47-летний стрелок-санитар механизированного отделения Алексей Белобородов (позывной "Дед") из Харьковской области. Свой последний бой защитник Украины принял на Запорожском направлении. Дома его не дождались жена, дети и пятеро внуков.

О потере сообщил Нововодолажский поселковый совет в Facebook. Отмечается, что Белобородов Алексей Владимирович родился 21 марта 1976 года. Проживал в Харьковской области последние шесть лет – в селе Новая Водолага, где работал на предприятии "Данко-Декор".

Около года назад мужчина женился во второй раз и стал главой большой семьи. У него был сын от первого брака, а также дочь, которая хоть и не была родной, но воспитывал ее он как собственного ребенка. У нее - пятеро детей, а значит у Алексея было пятеро внуков. Возможно, поэтому на войне он и получил позывной "Дед".

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Защищать страну мужчина ушел в мае 2022 года. Получил две контузии и перенес операцию, но все равно вернулся в строй.

Алексей Белобородов погиб воин 12 октября в боях возле села Работино Пологовского района Запорожской области.

"Он очень любил детей, и к дочери своей нынешней жены относился с нежностью и заботой. У него было большое, искреннее сердце, полное любви. Заботился с настоящей сыновней любовью о маме, всегда при случае посещал ее в с. Берестовенька, помогал по хозяйству, поддерживал и дарил свое внимание и заботу, волновался, чтобы она не нервничала, уверял, что все будет хорошо. Алексея всегда будут помнить как щедрого на добро, порядочного человека, трудолюбивого, хорошего хозяина и настоящего патриота Украины", - рассказали в громаде.

Как сообщал Главред, на фронте погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий с позывным "Сокол". Он ушел из жизни во время защиты Украины от захватчиков возле поселка Курдюмовка неподалеку от Бахмута Донецкой области.

Также в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб игрок украинской стритбольной лиги 3х3 Сергей Федоров, который был известен под псевдонимом "Фред".

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