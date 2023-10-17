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До последнего вздоха защищал страну: в боях под Андреевкой погиб 26-летний воин

Алина Дембицкая
17 октября 2023, 15:45 обновлено 17 октября, 15:45
С первых дней полномасштабного российского вторжения Виталий добровольцем вступил в ряды ВСУ.
погибший защитник
В боях под Андреевкой погиб 26-летний воин Виталий Волненко / Коллаж: Главред, фото: Facebook Александр Гололобов

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 26-летний воин Виталий Волненко. Свой последний бой герой принял 10 октября под Андреевкой Донецкой области. О гибели Виталия на Facebook-странице сообщил Александр Гололобов – руководитель Малоданиловской общины Харьковской области, откуда погибший защитник родом.

"Малоданиловскую общину в который раз всколыхнула печальная весть с фронта. Опять наша община в скорби! Во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Андреевка Бахмутского района Донецкой области героически погиб наш земляк – Волненко Виталий Витальевич", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Виталий Волненко родился в 1997 году в селе Черкасская Лозовая. С первых дней полномасштабного российского вторжения он добровольцем вступил в ряды ВСУ. Виталий участвовал в освобождении Харьковской и Луганской областей.

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"Он был высокоморальным и профессиональным примером для своих собратьев, отличался особой решимостью и силой воли. Его душа отошла в вечность 10 октября. Искренне сочувствуем семье и близким Виталия Волненко! Вечная и светлая память защитнику, ведь герои не умирают, пока память о них живет в наших сердцах!", - подчеркнул руководитель Малоданиловской общины.

Напомним, ранее в тяжелых боях погиб воин Анатолий Хоревко. Он был старшим оператором взвода огневой поддержки аэромобильного батальона. Свой последний бой он принял 20 сентября 2023 года во время вражеского минометного обстрела вблизи села Вербовое Запорожской области.

Также сообщалось, что в Запорожской области погиб боевой медик Иван Удодик. Защитник вступил в ряды Вооруженных сил Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения. Мужественному защитнику Украины, который родом из Ровенской области, было всего 23 года.

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