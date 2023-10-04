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Под Лиманом на Донбассе погиб доброволец из Латвии

Анна Ярославская
4 октября 2023, 07:53 обновлено 4 октября, 07:57
Пока что нет официального подтверждения гибели военного ни от украинской, ни латвийской власти.
Доброволец из Латвии, ВСУ
Доброволец из Латвии погиб на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: rus.lsm.lv, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Под Лиманом в Донецкой области погиб доброволец из Латвии. Его имя и позывной пока не раскрываются. Также нет официального подтверждения ни от украинской, ни латвийской власти.

Как пишет издание LSM, гибель добровольца из Латвии подтвердили несколько его соратников.

По данным латвийского телевидения, боец погиб в результате атаки дрона недалеко от Лимана на востоке Украины.

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Сведения о гибели латвийского добровольца подтвердил и бывший командир Национальных вооруженных сил Юрис Далбиньш.

"Его соратники позаботятся о том, чтобы его тело доставили в Латвию, и его похоронили согласно военному регламенту", – сказал Далбиньш.

Латвийские СМИ также предполагают, что возможно, доброволец погиб во время того самого удара, который в субботу унес жизнь эстонца Танеля Криггуля по кличке "Стингер".

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, погиб эстонский доброволец Танель Криггуль (позывной - "Стингер"). Он воевал в составе Международного легиона территориальной обороны Украины (также известного как Иностранный легион) с 2022 года.

Свой последний бой Танель Криггуль принял 30 сентября недалеко от Лимана Донецкой области.

Кроме того, на войне в Украине недавно погибли еще несколько добровольцев из Беларуси. Они были на стороне Сил обороны Украины.

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