На войне в Украине погиб эстонский доброволец с позывным "Стингер"

Свой последний бой Танель Криггуль принял 30 сентября, недалеко от Лимана Донецкой области.

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На войне в Украине погиб эстонский доброволец / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб эстонский доброволец Танель Криггуль (позывной - "Стингер"). Он воевал в составе Международного легиона территориальной обороны Украины (также известного как Иностранный легион) с 2022 года.

Свой последний бой Танель Криггуль принял 30 сентября, недалеко от Лимана Донецкой области, передает Postimees.

30 сентября он вместе с побратимом находился на позиции в небольшом частном доме у Лимана, когда туда попал российский беспилотник.

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"Взрыв был настолько мощным, что от дома осталась лишь куча обломков", – отмечает издание.

Отметим, Танель Криггуль - уже второй эстонский доброволец, который погиб на фронте в Украине. 7 марта 2023 года во время российских обстрелов в районе Бахмута погиб эстонский доброволец Иво Юрак.

Он был бывшим офицером сил обороны Эстонии, а с осени 2022 года воевал на стороне Украины в составе Украинского интернационального легиона.

Как сообщал Главред, на фронте погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий с позывным "Сокол". Он ушел из жизни во время защиты Украины от захватчиков возле поселка Курдюмовка, что неподалеку от Бахмута Донецкой области.

Ранее в боях с российскими оккупантами погиб мужественный воин ВСУ – 36-летний Роман Паляница. Свой последний бой защитник Украины принял в начале мая под Марьинкой - вместе с побратимами он отбил отряд "кадыровцев". Романа провели в последний путь 19 июля в Миргородском районе Полтавщины.

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