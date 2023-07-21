Погиб в бою с отрядом кадыровцев: на Полтавщине попрощались с мужественным воином

Роман Паляница вместе с побратимами противостоял более 30 оккупантам из отряда кадыровского "Ахмата". Им удалось удержать позицию и разбить врага.

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Роман Паляница погиб в мае в Марьинке / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/velyka.bagachka.rada

В боях с российскими оккупантами погиб мужественный воин ВСУ – 36-летний Роман Паляница. Свой последний бой защитник Украины принял в начале мая под Марьинкой - вместе с побратимами он отбил отряд "кадыровцев".

Как сообщил Великобагачанский поселковый совет в Facebook, Романа провели в последний путь 19 июля в Миргородском районе Полтавщины.

"5 мая в разрушенной дотла Марьинке четверо бойцов ВСУ в неравном жестоком сражении противостояли более 30 оккупантам из отряда кадыровского "Ахмата". Сражались мужественно и самоотверженно и – победили, удержали позицию, разбив врага. Но, к сожалению, прямое попадание во время минометного обстрела, начавшегося после боя, унесло жизнь одного из Героев", – сообщили в поселковом совете.

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У павшего воина осталась жена Диана и 8-летняя дочь Анастасия.

Роман Паляница родился 16 июля 1986 года в поселке Большая Багачка. После окончания местной школы он продолжил обучение в Межрегиональной Академии управления персоналом (МАУП).

Потом работал на ООО "Великобагачанский комбикормовый завод", проходил срочную военную службу в рядах украинской армии.

Последние годы мужчина работал в ФЛП "Вороненко", а в конце весны 2022-го был мобилизован в ВСУ. Воевал во многих горячих точках, в частности - на восточных направлениях фронта.

С Романом Паляницей пришли попрощаться побратимы / Фото: facebook.com/velyka.bagachka.rada

С Романом пришли попрощаться побратимы и односельчане. Защитника Украины вспоминают как надежного друга, настоящего воина, который никогда не отказывался выполнять задачи и не жаловался на боль и усталость, а всегда поддерживал и помогал.

Траурный кортеж встречали на коленях / Фото: facebook.com/velyka.bagachka.rada

Прощание с Романом Паляницей / Фото: facebook.com/velyka.bagachka.rada

19 июля чин отпевания защитника Украины совершили в церкви Рождества Богородицы. Затем траурный кортеж отправился в родной дом Героя, а оттуда – на кладбище, где его похоронили со всеми военными почестями.

Отпевание павшего воина прошло в церкви Рождества Богородицы / Фото: facebook.com/velyka.bagachka.rada

Как сообщал Главред, на войне погиб 21-летний защитник Украины Максим Деркач из Кировоградской области. Молодой воин ВСУ погиб в прошлом году на фронте в Запорожской области, минируя дорогу для сдерживания врага. О смерти Героя стало известно только сейчас.

Также в боях с российскими оккупантами погибли сразу двое медиков из Закарпатья - Владимир Вудмаска и Иван Буцко. Мужчины пошли на фронт добровольцами в первые дни полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Погибли герои в один день, спасая жизни своих побратимов.

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