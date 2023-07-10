Не увидел 2-месячную дочь: погиб пограничник, который помог отбить оккупантов от Киева

Без отца остались трое детей. С самой младшей дочкой, родившейся всего два месяца назад, мужественный воин так и не успел встретиться.

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Погиб пограничник, который помог отбить оккупантов от Киева/ коллаж: Главред, фото: Facebook Глуховский городской совет

В бою с российскими оккупантами погиб 31-летний воин, пограничник Александр Ермоленко с позывным "Водолей", который в начале полномасштабной войны страны-агрессора РФ против Украины защищал от врага подступы к Киеву, впоследствии на фронте командовал группой реагирования.

О гибели воина сообщил Глуховский городской совет в Facebook. Без отца остались трое детей, самой маленькой из которых всего 2 месяца.

Александр Ермоленко родился 15 февраля 1992 года в Глухове Сумской области. Он был выпускником Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, служил в Государственной пограничной службе. Ранее также преподавал артиллерийское дело для тех, кто повышал квалификацию.

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"Это был опытный кадровый военный, который обладал всеми современными знаниями и умениями. Старший лейтенант Ермоленко планировал свою будущую карьеру, поэтому поступил в магистратуру Национального аэрокосмического университета им. М. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". Целеустремленный, умный, ответственный, общительный – таким его характеризуют побратимы", – рассказали в Глуховском городском совете.

У погибшего героя осталась жена и трое детей. Старшим сыновьям – 7 и 4 года. Два месяца назад также родилась доченька, но папа так и не успел с ней встретиться – видел только по видеосвязи.

"В первые дни полномасштабного вторжения Александр с побратимами из Житомирского пограничного отряда защищали подступы к Киеву. За проявленные смелость и героизм награжден орденом "За мужество". Последние три месяца противостоял оккупантам на Луганщине", – отметили в Глуховском городском совете.

Ранее сообщалось, что в бою с российскими оккупантами под Бахмутом 2 июля погиб львовский художник, шеф-повар и блогер Андрей Гудыма. Без отца осталась его дочь Юлия.

Напомним, в боях за Украину погиб 35-летний защитник Украины, воин-разведчик Леонид Краснов (позывной – Месси). Он был одним из основателей боевой группы К-2 в составе 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

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