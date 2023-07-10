Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера" – ISW

Диктатор РФ и его подчиненные сейчас в очень неудобном положении из-за решения Путина не наказывать вагнеровцев за мятеж.

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Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера"/ скрін

Российский диктатор Владимир Путин и его подчиненные оказались в неудобном положении из-за решения не наказывать мятежников частной военной компании "Вагнера".

К такому выводу пришли специалисты Американского института изучения войны (ISW). При этом аналитики отмечают, что пока непонятно, кому могла быть выгодна утечка документа, похожего на устав ЧВК "Вагнера".

Неизвестные лица выложили в сеть 9 июля изображение, похожее на устав ЧВК "Вагнера". Специалисты предполагают, что это могло быть сделано для того, чтобы представить военную компанию как профессиональную организацию.

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Отмечается, что в этом документе говорится о том, что основополагающие принципы вагнеровцев – это борьба в войне страны-агрессора России в Украине "на верной службе президенту России Владимиру Путину" и "российскому народу".

В то же время аналитики отмечают, что решение российского диктатора Владимира Путина не наказывать вагнеровцев за мятеж и не преследовать участников этого бунта ставит самого Путина и его подчиненных в неудобное положение и затрудняет понимание, как дальше главе Кремля обращаться с Пригожиным и вагнеровцами.

"Остается непонятным, кому выгодна утечка вероятного учредительного документа "Вагнера", поскольку этот документ показывает ЧВК "Вагнер" профессиональной и более привлекательной по сравнению с регулярными российскими вооруженными силами", – отмечают в ISW.

Также в Институте изучения войны отметили, что ЧВК "Вагнера" еще вербует новых членов в стране-агрессоре России, в то время как российское Министерство обороны пытается завербовать вагнеровцев, чтобы они подписали контракт с МО РФ.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь вагнеровцев назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено", после чего начал военный мятеж в РФ.

Утром 24 июня ЧВК "Вагнера" взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Вагнеровцы сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК "Вагнера" захватила и Воронеж. Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси в свою очередь заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что Пригожин остановил свое наступление в 200 км от Москвы потому, что не хотел привести к развалу РФ. Он добавил, что Пригожина убедили относительно того, что этот мятеж может буквально "разорвать" Россию. Сделать ему это не позволили якобы "патриотические взгляды".

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