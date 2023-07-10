УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера" – ISW

Алёна Воронина
10 июля 2023, 07:16 обновлено 10 июля, 07:24
368
Диктатор РФ и его подчиненные сейчас в очень неудобном положении из-за решения Путина не наказывать вагнеровцев за мятеж.
Евгений Пригожин, Владимир Путин
Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера"/ скрін

Российский диктатор Владимир Путин и его подчиненные оказались в неудобном положении из-за решения не наказывать мятежников частной военной компании "Вагнера".

К такому выводу пришли специалисты Американского института изучения войны (ISW). При этом аналитики отмечают, что пока непонятно, кому могла быть выгодна утечка документа, похожего на устав ЧВК "Вагнера".

Неизвестные лица выложили в сеть 9 июля изображение, похожее на устав ЧВК "Вагнера". Специалисты предполагают, что это могло быть сделано для того, чтобы представить военную компанию как профессиональную организацию.

видео дня

Отмечается, что в этом документе говорится о том, что основополагающие принципы вагнеровцев – это борьба в войне страны-агрессора России в Украине "на верной службе президенту России Владимиру Путину" и "российскому народу".

В то же время аналитики отмечают, что решение российского диктатора Владимира Путина не наказывать вагнеровцев за мятеж и не преследовать участников этого бунта ставит самого Путина и его подчиненных в неудобное положение и затрудняет понимание, как дальше главе Кремля обращаться с Пригожиным и вагнеровцами.

"Остается непонятным, кому выгодна утечка вероятного учредительного документа "Вагнера", поскольку этот документ показывает ЧВК "Вагнер" профессиональной и более привлекательной по сравнению с регулярными российскими вооруженными силами", – отмечают в ISW.

Также в Институте изучения войны отметили, что ЧВК "Вагнера" еще вербует новых членов в стране-агрессоре России, в то время как российское Министерство обороны пытается завербовать вагнеровцев, чтобы они подписали контракт с МО РФ.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь вагнеровцев назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено", после чего начал военный мятеж в РФ.

Утром 24 июня ЧВК "Вагнера" взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Вагнеровцы сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК "Вагнера" захватила и Воронеж. Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси в свою очередь заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отмечал, что Пригожин остановил свое наступление в 200 км от Москвы потому, что не хотел привести к развалу РФ. Он добавил, что Пригожина убедили относительно того, что этот мятеж может буквально "разорвать" Россию. Сделать ему это не позволили якобы "патриотические взгляды".

Читайте также:

новости России Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнера
Реклама

Главное за день

Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера" – ISW

Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера" – ISW

07:16 Мир
РФ ночью атаковала Николаев: оккупанты ударили по городу ракетой С-300

РФ ночью атаковала Николаев: оккупанты ударили по городу ракетой С-300

06:30 Украина
Крымский мост переоценен, его подрыв не повлияет на битву за Крым - Золотарев

Крымский мост переоценен, его подрыв не повлияет на битву за Крым - Золотарев

00:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:16

Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера" – ISW

07:05

Загадка, которую практически невозможно разгадать: нужно найти журавля на картинке

06:54

Может ли Запад пойти на заморозку войны?мнение

06:45

Что означает слово "звитяга" и почему мы неправильно его употребляем: объяснение языковедаВидео

06:43

Какой сегодня праздник и поздравление с Днем ангела 10 июля

ФСБ осенью может устроить переворот, кастинг преемника Путина уже стартовал – ЗолотарёвФСБ осенью может устроить переворот, кастинг преемника Путина уже стартовал – Золотарёв
06:30

РФ ночью атаковала Николаев: оккупанты ударили по городу ракетой С-300

04:00

"Москве станет не до Крыма": Золотарев назвал условие сдачи Россией полуостроваВидео

02:05

Трансгендерная женщина впервые поедет на конкурс "Мисс Вселенная" от Нидерландов

01:35

"Три узловые точки": политолог назвал территории, за которые РФ будет воевать сильнее всегоВидео

Реклама
00:55

Продюсер Поляковой высказался про Каменских, которая поет за границей на русском

00:15

Крымский мост переоценен, его подрыв не повлияет на битву за Крым - ЗолотаревВидео

09 июля, воскресенье
23:31

Байден мог закончить войну за 5 минут, но Украина на это не пошла бы - Зеленский

22:50

"В выход на границы 1991 года не верю": политолог анонсировал "зраду" в октябреВидео

22:35

Фаворит Холостячки Огневич после гей-свадьбы готовится стать отцом

22:07

"Много людей могут поддержать": Зеленский допустил мятеж или революцию в России

21:34

В НАТО срочно согласовывают пакет гарантий безопасности для Украины - Politico

21:11

У оккупантов РФ в Мелитопольском районе прогремел взрыв: опубликованы кадрыВидео

20:46

Путин подтвердил, что в Дагестан ездил его двойник - экс-сотрудник КГБ

20:43

Зачем 11 июля нужно принести в дом крапиву: приметы и что нельзя делать

20:23

Проблему водоканалов переложили с больной на здоровую головумнение

Реклама
20:16

Медведев разразился угрозой ударов РФ по АЭС в Украине и ядерным объектам в ЕС

20:12

Пугачева и Галкин забирают детей и покидают Израиль

19:41

Скандал на весь СССР: за что возненавидели Эдиту Пьеху

19:32

Возвращение защитников Мариуполя: Лавров в бешенстве "наехал" на Турцию

19:31

Зеленский пока не решил, поедет ли на саммит НАТО, у Киева есть условие – Кабмин

18:39

"За что ребята гибнут": блогерша Верба похвасталась новой машиной за 10 млн грн

18:18

Украину могут взять в НАТО до окончания войны – бывший советник главы Пентагона

18:09

В ВСУ рассказали, какой позывной у Валерия Залужного

17:47

Путин уволил Герасимова после бунта Пригожина - Daily Mail

17:30

Выпали все волосы и стал лысым: в РФ рассказали о болезни Филиппа Киркорова

17:22

"Валюха из Сватов" грязно выругалась в адрес Анны Кошмал

17:19

Заминированные поля и редуты войск РФ: в WSJ узнали, как идет наступление ВСУ

16:43

Россия продолжает минировать Запорожскую АЭС и срочно отправила туда Росгвардию

16:29

Убийца техники или спасительное средство: можно ли чистить стиралку лимонной кислотой

16:29

Война в Украине может заморозиться осенью и появится дефицит оружия - ЗолотаревВидео

16:08

Ошеломляют добротой: 3 знака зодиака, у которых большое сердце

16:06

Все в черном дыму: в Киеве мощный пожар на АЗС, много пострадавшихФотоВидео

15:54

Украина будет "тонуть": синоптик предупредил об атаке мощных ливней с градом и шквалами

15:54

Крах башен Кремля: эксперт назвал 4 региона, которые могут пойти на бунт в РФ

15:44

"Право на отсрочку кардинально изменилось": кого могут повторно мобилизовать

Реклама
15:39

Впервые за год: Гайтана появилась в соцсетях, и показала дочь и мужа

15:26

Удивительное влияние на организм: чем полезна вода с имбирем

15:04

Никто даже не узнал: Байден в трусах с черепашками разгуливал по пляжу в США

14:51

Украина договорилась о сокращении пути в НАТО, Путина надо дожимать – Кулеба

14:36

Другого языка не понимают: у Зеленского рассказали, зачем Украине кассетные боеприпасы

14:28

Возле Крымского моста были взрывы: оккупанты полностью перекрыли движениеВидео

14:05

Неожиданное применение бальзама для губ: как избавиться от мозолей летом

13:58

Поставили десятки Patriot и NASAMS: НАТО накачивает Вильнюс оружием перед саммитом – Reuters

13:54

Готовят ловушку: РФ убрала все носители "Калибров" из Черного, Азовского и Средиземного морей

13:46

Евровидение-2024: где и когда состоится песенный конкурс

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять