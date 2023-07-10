"Москве станет не до Крыма": Золотарев назвал условие сдачи Россией полуострова

История говорит о том, что тем, кто пытался удержать Крымский полуостров, не удавалось достичь своей задачи, отметил политолог Андрей Золотарев.

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Крым удастся освободить только военным путем, Россия будет до последнего держаться за полуостров - политолог / Коллаж GoogleMaps, 93 ОМБр

Украина вернет оккупированный агрессором Россией Крым исключительно военным путем и в том случае, если в российском государстве начнется смута и гражданский конфликт, вследствие чего захватчикам будет не до полуострова. История показывает, что никому, кто собирался удержать Крымский полуостров, не удалось достичь своей цели. Об этом заявил политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что Россия сама отдаст Крым только в том случае, если в стране начнется смута.

"Только если в России начнётся смута и гражданский конфликт, Крым может оказаться "чемоданом без ручки". При всех нынешних условиях какой бы либеральный политик не пришёл в Кремль, Россия будет держаться до последнего", - отметил Золотарев.

По его словам, Украина освободит Крым только военным путем и тогда, когда России будет не до полуострова. История гласит: никому не удавалось удержать Крым, когда была поставлена такая задача.

Смотрите видео, в котором Золотарев рассказал о сценариях освобождения Крыма:

"Освобождение Крыма будет осуществляться только военным путем и при условии, что Москве вдруг станет не до Крыма, потому что появятся куда более серьёзные и масштабные проблемы. История говорит о том, что тем, кто хотел удержать Крым, это не удавалось. Так было и в Крымскую войну, и в гражданскую войну, и во Вторую мировую, когда сначала Красная армия пыталась безуспешно задержаться в Крыму в 1941-1942 гг., а потом та же оказия случилась с немцами в 1944-ом. Сакральность Крыма во многом нагрета и накручена российской пропагандой. И пока никто из обоймы российских оппозиционных политиков добровольно не пойдет на отказ от него", - подчеркнул Андрей Золотарев.

Возвращение Крыма в Украину

Заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что оккупанты России оборудуют защитные редуты в захваченном Крыму. Как полагают в Минобороны, подобные действия свидетельствуют о возможной подготовке захватчиков к отступлению вглубь полуострова.

Президент Владимир Зеленский сказал, что победа для Украины – полное восстановление территориальной целостности и суверенитета в границах 1991 года. Война не закончится до тех пор, пока Киев не вернет контроль над Крымом.

Российский политолог Андрей Пионтковский полагает, что Украина будет наносить эффективные удары по войскам РФ в Крыму дальнобойными ракетами GLSDB и Storm Shadow, которые передал Запад. ВСУ будут бить по оккупантам до тех пор, пока они не оставят захваченный полуостров.

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