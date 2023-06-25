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ВСУ будут бить ракетами по войскам РФ в Крыму, пока они не выйдут – Пионтковский

Андрей Ганчук
25 июня 2023, 06:08 обновлено 25 июня, 06:13
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У Украины есть ракеты GLSDB с дальностью пуска 160 км и Storm Shadow, которыми, вероятно, ударили по Чонгарскому мосту, считает Андрей Пионтковский.
Storm Shadow, Пионтковский
Ракеты Storm Shadow помогут ВСУ бить по российским оккупантам в Крыму - Пионтковский / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/apmassaro3, скриншот YouTube

На вооружении армии Украины есть дальнобойные ракеты GLSDB и Storm Shadow, которые позволяют наносить эффективный урон оккупантам России. По Чонгарскому мосту, вероятно, удар был нанесен британскими Storm Shadow. ВСУ будут наносить удары по российским захватчикам в Крыму до тех пор, пока они оттуда не выйдут. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

В эфире Эспрессо он рассказал, что у Украины уже есть дальнобойное вооружение, которое позволяет наносить удары по российским оккупантам с должным эффектом.

По мнению эксперта, удар по Чонгарскому мосту был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

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"План войны был сформулирован генералом Залужным в его знаменитом интервью журналу Economist в декабре прошлого года. Помните? "Я стою в 84 км от Мелитополя, мне нужно пройти этот путь, и нам нужны дальнобойные ракеты, которые могут атаковать Крым". Но тогда в Украине были ракеты максимальной дальности для HIMARS - 80 км. Как говорил Залужный, дойдя до Мелитополя, оттуда можно будет бомбить Чонгар и Крым. Несколько месяцев назад были переданы ракеты для HIMARS - Ground-Launched Small Diameter Bomb, вдвое длиннее досягаемости - это уже 160 км. Кроме того, теперь у Украины есть британские ракеты Storm Shadow. Как выяснилось, во время удара по Чонгару, это были они", - отметил Пионтковский.

Как полагает эксперт, ВСУ будут бить по группировке оккупантов РФ в Крыму до тех пор, пока они оттуда не убегут.

"Ракеты Storm Shadow - это совместная французская разработка. Это деталь, но она очень интересна. Она доказывает, что Франция также поставляет эти ракеты. Это и обещал Макрон во время визита Зеленского в Париж, и, как мы видим, выполнил свое обещание. Этот расстрел дальнобойными ракетами всей крымской группировки будет показательно продолжаться, сколько потребуется, пока они не побегут оттуда", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Возвращение Крыма в Украину

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов ранее заявил, что ВСУ зайдут на Крымский полуостров, когда на улице будет еще теплая погода. Сроков военной операции украинских войск в военной разведке решили не называть.

В Центре национального сопротивления ССО ВСУ рассказала, что оккупанты России готовят эвакуацию на севере Крыма. Они собираются перевезти вглубь захваченного полуострова коллаборантов местных фейковых "администраций", их семьи, а также материально-культурные ценности.

Замминистра обороны Анна Маляр сказала, что войска РФ строят оборонные редуты в Крыму. По ее словам, подобные действия свидетельствуют о возможной подготовке оккупантов отступить вглубь полуострова.

Другие новости:

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