Слова Буданова не стали реальностью: ГУР - о том, почему ВСУ еще не зашли в Крым

В украинской разведке уверяют, что украинские военные зайдут в Крым еще до холодов.

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В ГУР объяснили, почему ВСУ до сих пор не зашли в Крым / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Глава ГУР Кирилл Буданов утверждал, что украинским военным удастся зайти в Крым уже весной этого года. Однако ВСУ пока не продвинулись в этом направлении. Представитель ГУР Андрей Юсов в интервью Украинской правде объяснил, почему это так и не произошло.

Он утверждает, что коррективы происходят постоянно, но общая ситуация указывает на то, что Украина вернет Крым. В то же время он утверждает, что ВСУ зайдут на полуостров еще до начала холодов.

"И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими ... Сейчас идет активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны, я думаю, что неправильно обсуждать конкретные даты. Но думаю, что будет тепло", — сказал Юсов.

Возвращение Крыма в Украину

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина уже начала контрнаступление. По всей линии фронта идут интенсивные бои. Украинские войска будут применить западное оружие для нанесения ударов по российским захватчикам в Крыму и на Донбассе.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что ВСУ летом будут освобождать Крым и в рамках кампании могут зайти на полуостров. Как полагает Свитан, группировка РФ в 150 тысяч войск не сдержит продвижения украинских военных.

Руководитель боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опасается, что ВСУ могут легко выйти на границы 1991 года. Главарь вагнеровцев считает, что армия Украины будет бить по Крыму и Крымскому мосту, а Россию в целом ждет "нехороший сценарий".

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