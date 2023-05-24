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ВСУ прорвутся в Крыму и на Донбассе: Пригожин в истерике ждет провала войск РФ

Андрей Ганчук
24 мая 2023, 12:56 обновлено 24 мая, 13:01
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Силы обороны Украины легко могут выйти на границы 1991 года, в страхе заявил главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин российской пропаганде.
Пригожин, ВСУ
Пригожин опасается мощного рывка армии Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети, 10 ОГШБр

Главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин боится, что ВСУ окружат оккупантов России в Бахмуте, продвинутся на Донбассе, будут атаковать российские войска в захваченном Крыму и подрывать Крымский мост. Силы обороны Украины могут легко выйти на границы 1991 года, а россиян ждет "нехороший сценарий".

Как сообщает пресс-служба Пригожина, в интервью одному из российских пропагандистов он рассказал о том, что ВСУ якобы "давят оккупантов на флангах Бахмута" и попытаются окружить россиян в городе, после чего, мол, "будут дальше продвигаться по Донбассу".

По его словам, армия Украины будет атаковать оккупантов в Крыму, разрушать Крымский мост и может легко выйти на границы 1991 года.

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"В Артемовске (так оккупанты РФ называют Бахмут, - ред.) они уже активно лазают по флангам. И дальше они будут пытаться отрезать сам Артемовск, уйти вглубь на Дебальцево, в сторону Луганска, они могут восстановить границы грубо говоря до 2014 года, и это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения. И, вероятнее всего, для нас сценарий не будет хорошим", - подчеркнул Евгений Пригожин.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВСУ проведут контрнаступление, чтобы отбросить оккупантов РФ с захваченных территорий.

По словам гаранта, как только украинские войска подойдут к захваченному Крыму, Путин вынужден будет искать выход из ситуации.

Военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду заявил, что Украина, вероятно, проведет два контрнаступления – летнее и осеннее.

На первом этапе армия будет освобождать Крым, на втором – Донбасс. Военный эксперт допустил, что украинские войска могут провести и другие контрнаступательные операции.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина обладает необходимым минимумом для начала контрнаступления. По его словам, для успешного освобождения территорий нужно больше военной техники. Украина нуждается в истребителях.

Смотрите видео, в котором Свитан сделал прогноз о двух контрнаступлениях ВСУ летом и осенью:

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